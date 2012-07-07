رونق صنعت درکهگیلویه و بویراحمد بیکاری و آسیبهای اجتماعی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح شنبه در جمع برخی از مدیران بخش صنعت استان افزود: افزایش ارتباط صنعتی استان با سایر استانهای کشور، صنعت خارجی و رفع موانع بانکی برای پرداخت تسهیلات از راهکارهای لازم برای توسعه هر چه بیشتر صنعت استان است.

وی همچنین بیان داشت: دستگاههای اجرایی موظف هستند که محصولات مورد نیاز خود را از واحدهای تولیدی استان تامین کنند.

نیکزاد تصریح کرد: این مسئله نوعی حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان استان است که منجر به رونق صنعت و تولید در استان می شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان نیز در این نشست گفت: فعالیت صنعتگران در هفت هزار واحد تولیدی استان بیش از هشت هزار شغل ایجاد کرده است.

محمد حسین حیدرپور افزود: هم اکنون بیش از شش هزار طرح نیز در دست اقدام است که پیش بینی می شود با اجرای این طرح ها و راه اندازی شهرکهای صنعتی جدید رقم اشتغال به 23 هزار نفر برسد.

وی بیان داشت: استمرار تولید، افزایش کیفیت تولیدات، کارآفرینی و نوآوری در تولیدات صنعتی در اولویت برنامه های امسال است.

حیدر پور عنوان کرد: هم اکنون زیرساختها و بستر های مناسب برای سرمایه گذاری در تمام شهرکهای صنعتی استان مهیاست و سرمایه گذاران مورد حمایت دولت قرار می گیرند.