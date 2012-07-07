به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد پیش از ظهر شنبه در بازدید از پروژه راه آهن نهاوند - کرمانشاه اظهار داشت: این اعتبار برای ساخت ایستگاه راه آهن نهاوند، دوبانده کردن محور پل حاج علیمراد تا شهر فیروزان، چهار بانده کردن محور نهاوند تا روستای سفیدخانی و برخی پروژه های راه و شهرسازی نهاوند اختصاص یافته است.

وی درباره راه آهن نهاوند - کرمانشاه عنوان کرد: این پروژه از پروژه های مهر ماندگار است که اعتبار خومناسبی بی برای آن در نظر گرفته شده و تا پایان دولت دهم بهره برداری خواهد شد.

نیکزاد تاکید کرد: این پروژه از ملایر به نهاوند و از نهاوند تا کرمانشاه ادامه می یابد و طول آن 177 کیلو متر بوده که زیر سازی 77 کیلو متر آن به پایان رسیده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال جاری یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور به بهره برداری می رسد، گفت: از این تعداد 300 هزار واحد مسکونی روستایی، 120 هزار واحد مسکونی بافت فرسوده و 600 هزار واحد مسکونی در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت است.

وی عنوان کرد: 300 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید و 180 هزار واحد در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر واگذار خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اشتغالزایی نهاوند در مسکن شهری نهاوند 963 نفر و در پروژه های زیرساختی 155 نفر بوده است، گفت: تسریع در ساخت پرو/زه های زیربنایی در اولویت است.