به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین 25 ساله متهم است در تاریخ ششم آبان ماه سال 84 دوست خود به نام امان الله را در باغی حوالی فیروزکوه به قتل رسانده است.

روز حادثه صاحب باغ پس از مشاهده جسد با ماموران تماس گرفته و کارآگاهان بعد از حضور در محل با جسد مردی روبرو شدند که یکی از دستانش از ناحیه مچ قطع شده بود.

از سوی دیگر زنی با مراجعه به ماموران اعلام کرد: جسد کشف شده در باغ متعلق به شوهرش به نام امان الله است که 10 روز قبل ناپدید شده است.

ماموران با بررسی های خود دریافتند مقتول آخرین بار به همراه یکی از دوستانش به نام غلامحسین دیده شده است. با کشف این سرنخ غلامحسین دستگیر و در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد. در جلسه محاکمه متهم که 27 تیرماه سال گذشته برگزار شد مرد جنایت کار با قبول اتهاماتش، گفت: شب حادثه برای برداشت سیب زمینی به باغ رفته بودیم. مقتول در آنجا پشت سر خواهرم حرف زد. من هم عصبانی شدم و با چاقو چند ضربه گردنش زدم بعد هم برای اینکه از مرگ او مطمئن شوم دستش را از ناحیه مج قطع کردم.

پس از این اعترافات قضات شعبه 71 دادگاه کیفری او را به قصاص محکوم کردند که با اعتراض متهم پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. در حالیکه با تایید حکم از سوی شعبه 15 دیوان عالی کشور متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت اولیاء دم با اعلام رضایت از خون فرزندشان گذشت کردند.

در ادامه غلامحسین به پرداخت دیه و زندان محکوم شد که این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز تایید شد.