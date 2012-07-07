به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز واحدی با اعلام این مطلب گفت: تعداد تلفات رانندگی راههای برون‌شهری و روستایی استان تهران در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال گذشته، نود نفر بوده است که این تعداد در سال 91 از 36 نفر کاهش به 54 نفر رسیده است.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران با بیان اینکه این آمار از سوی پزشکی قانونی اعلام شده است، گفت: بسیار امیدواریم تا با سیاستگذاری‌های صورت گرفته در سال 90 و امسال رکورد خوبی را در زمینه کاهش تلفات تا پایان سال داشته باشیم.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشور تصریح کرد: براساس این قانون تلفات رانندگی می‌بایست سالانه 10 درصد کاهش داشته باشد بنابراین روند کاهشی 40 درصد را با سیاست‌های همچون ایمن‌سازی وسیع و گسترده همچون آشکارسازی نقاط پرحادثه، روکش 1000 کیلومتر از راههای استان پیگیری خواهیم کرد.

واحدی افزود: نصب تابلوهای اطلاعاتی، اخباری و انتظامی، راه‌اندازی فاز دوم مرکز مدیریت راههای استان، اجرای روشنایی در مناطق حساس، اجرای خط‌کشی در کلیه راههای استان، نصب گاردریل و نیوجرسی در مناطق پرتردد، ساماندهی تقاطع‌ها، اصلاحی طرح هندسی راهها و از همه مهم ‌تر تعامل وسیع، منظم، منسجم و گسترده با پلیس راه و سایر ارگان‌ها هم انجام می شود.