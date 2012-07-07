مجموعه فرهنگی گلزار شهدای دهدشت کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کهگیلویه در این مراسم گفت: تمام دستاوردها و موفقیتهای حاصل شده نظام مرهون جانفشانی و نثار خون شهدا و ایثارگریهای ایثارگران است.
بهنام صمدی افزود: اشاعه و نهادینه شدن فرهنگ شهادت و شهادتطلبی یکی از نیازهای مبرم جامعه است که باید در این خصوص تلاشهای بیشتری صورت گیرد.
وی عنوان کرد: یاد شهدا و آشنایی جوانان با سیره و منش شهیدان میتواند بدنه این نظام را از گزند توطئههای دشمنان بیمه کند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه اظهار داشت: این پروژه از مصوبات سفر سوم هیئت دولت است و در زمینی به مساحت 500 متر مربع احداث می شود.
وی بیان داشت: در اولین مرحله 750 میلیون ریال اعتبار به ساخت این مجتمع اختصاص یافت.
صمدی هدف از ساخت این مرکز فرهنگی را برگزاری مراسم و یادواره شهدا و آئین های ملی و مذهبی و فعالیتهای فرهنگی عنوان کرد.
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