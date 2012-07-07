به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین با اشاره به تنوع موضوعات افزود: این کار از سال گذشته در حوزه صنعت ، معدن و تجارت که حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، آغاز شد و اکنون به مراحل خوبی رسیده است.



وی با اشاره به ویژگی خاص برنامه راهبردی اضافه کرد: چالشی که همیشه وجود دارد، این است که برنامه ها تهیه و بعد به فراموشی سپرده می شود اما ویژگی خاصی را ما در این سیستم اجرا کردیم وآن برنامه ریزی همزمان با اجراست و قسمتهایی که قطعیت پیدا می کند اجرایش نیزآغاز می شود و این به برنامه بازخورد می دهد.

فاطمی امین تصریح کرد : اولین گام در رسیدن به برنامه ها، برنامه ریزی است تا بدانیم، مثلا در 1404 که افق برنامه چشم انداز است چه صادراتی را در برنامه داریم و واردات ما در چه حوزه هایی است و نقش ما در دنیا چگونه تعریف می شود و چه سرمایه گذاریهایی در کشورباید صورت بگیرد.

وی یکی از راهبردهای مهم وزارت صنعت ، معدن و تجارت را فرآیند سرمایه گذاری دانست و افزود : در دفتر برنامه ریزی با ایجاد دالان سرمایه گذاری و در واقع پنجره واحد صنعت ، معدن و تجارت1500 فرصت سرمایه گذاری را مشخص کردیم که ازبین اینها 1300موضوع بدون اولویت و 200 موضوع اولویت داراست.

فاطمی امین تصریح کرد: پیش از این تعیین اولویت 2 تا 3 ماه طول می کشید و الان در عرض 3 ثانیه انجام می شود.

وی با اشاره به راه اندازی وبگاه بهین یاب افزود : می خواهیم تمام اطلاعات و خدماتی که مربوط به فعالان صنعت ، معدن و تجارت در این وبگاه یکپارچه کنیم و با الکترونیکی کردن فرایندها در واقع به نوعی محیط کسب و کار را بهبود دهیم.



به گفته این مقام مسئول، ما در غالب رشته های تولید به حد اشباع رسیده ایم و آن چیزی که رشد اقتصادی ما را تضمین می کند ارزش افزوده و تولید کالاها با فناوری بالاست و به این دلیل وزارت صنعت ، معدن و تجارت حوزه فناوری متمرکز شده است.



وی ادامه داد: در این حوزه راهبردهای زیادی وجود دارد و برای تجاری سازی هم سر فصل ویژه ای باز کردیم به ویژه در صنایعی که انتخاب کرده ایم به عنوان راهبردهای آتی در صنایع الکترونیکی و الکتریکی حمایتهای ویژه ای انجام می دهیم.



فاطمی امین تاکید کرد: اگر تجاری سازی حمایت شود کششی برای فناوری ایجاد می شود و این موضوع جزو اولویتهای ماست وازطریق بهین یاب تقاضاها را دریافت می کنیم.