خالق منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در اکثر دیوار های شهر شاهد چهره های زشت بصری و نوشتاری هستیم که اکثراً هم بدون اخذ مجوز قانونی نوشته و یا نصب شده اند، امحا دیوار نویسی های غیر مجاز سطح شهر به منظور زیبا سازی سیمای شهری در دستور کار این اداره قرار گرفته است.

وی بیان داشت: طرح زیباسازی و مبلمان شهری ایلام در دستور کار مسئولان امر در حوزه عمران شهری قرار دارد.

منصوری عنوان کرد: برای زیباسازی و توسعه شهر ایلام برنامه‌های مختلفی تدوین و طراحی شده که یکی از این برنامه‌های تدوین شده طراحی و اجرای طرح شهر اسلامی، شهر زیبا و شهروند مسئول است که در ایلام اجرایی می‌شود.

این مسئول ادامه داد: موزائیک فرش معابر، کاشت گل و گیاه، حمل و برداشت خاک و نخاله‌های شهری از مهمترین برنامه‌های خاص زیباسازی و توسعه مبلمان شهری است.

شهردار ایلام عنوان کرد: در حال حاضر در بیش از 12 نقطه شهر ایلام از جمله بلوار آزادی، بلوار مدرس، بلوار جمهوری، خیابان مبارزان، بلوار شمالی حضرت امام و ... کار موزائیک فرش معابر در حال اجرا است.

این مسئول اضافه کرد: روانسازی ترافیک شهر ایلام یکی از مهمترین اولویت‌های کاری این نهاد است که در دستور کار قرار گرفته و در این راستا تلاش می‌شود.

منصوری تصریح کرد: تعریض معابر جزو اولویت‌های کار شهرداری ایلام بوده که در این راستا تلاش می‌شود تا با همکاری مردم و مسئولان این مهم در شهر ایلام محقق شود.