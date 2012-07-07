بعضی روسای بیمارستانها قبول ندارند بابت ایمنی بیماران وقت صرف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدمحمدصادق مهدوی روز شنبه در نشست خبری اولین کنگره بین المللی اعتباربخشی در حوزه بهداشت و درمان که قرار است 19 تیر ماه جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار شود، اظهارداشت: مبنای اعتباربخشی، رتبه بندی بیمارستانهای کشور است.

وی با اشاره به اهمیت مقوله خطاهای پزشکی در استانداردسازی خدمات بیمارستانی، افزود: همه خطاهای پزشکی منجر به آسیب نمی شود.

مهدوی با اعلام اینکه به طور متوسط در دنیاهر روز یک خطا بر روی یک بیمار اتفاق می افتد، گفت: 2.4 درصد از خطاهای دارویی منجر به بروز خسارت می شود.

وی با اشاره به میزان بروز خطا در بیمارستانهای دولتی و خصوصی کشور، افزود: نمی توان گفت که میزان خطاهای پزشکی در بیمارستانهای خصوصی حتما کمتر از دولتی است.

دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی اعتباربخشی در حوزه بهداشت و درمان در ادامه با اعلام اینکه خطاهای پزشکی به سه مدل تقسیم می شوند، اظهارداشت: استفاده زیاد از خدمت یک نوع از خطاهای پزشکی است. به طور مثال اگر بیماری نیاز به انجام عمل جراحی نداشته باشد ولی تحت عمل قرار گیرد، خطای پزشکی است.

مهدوی، مدل دوم خطای پزشکی را انجام ندادن کاری دانست که می بایست انجام شود و در مورد خطای سوم پزشکی نیز گفت: نوع دیگر خطا این است که خدمت را بد انجام دهد.

وی تاکید کرد: این خطاهای پزشکی در بعضی از بیمارستانهای دولتی نسبت به خصوصی بیشتر است ولی برخی از خطاها در بیمارستانهای دولتی کمتر از بخش خصوصی است. اما در مجموع میزان رضایتمندی در بیمارستانهای خصوصی بالاتر بوده است.

دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی اعتباربخشی در توضیح اهمیت مقوله اعتباربخشی در حوزه بهداشت و درمان، گفت: مطالعات نشان داده است که در کشورهایی که این برنامه اجرا می شود، بهره وری در نظام سلامت افزایش پیدا کرده که به معنای کاهش هزینه هاست.

وی با اعلام اینکه برای تدوین برنامه اعتباربخشی در حوزه بهداشت و درمان کشور، به مدت 18 ماه مطالعات منطقه ای انجام شده است، افزود: بعد از مطالعه ای که در چند کشور منطقه انجام شد، وزارت بهداشت توانست استانداردهای اعتباربخشی را تدوین کند.