  1. سیاست
۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

ملاقات دبیرکل حزب بعث لبنان با سفیر جمهوری اسلامی ایران

ملاقات دبیرکل حزب بعث لبنان با سفیر جمهوری اسلامی ایران

فائر شکر دبیرکل حزب بعث عربی سوسیالیستی لبنان با حضور در محل سفارت با غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران ملاقات و در خصوص تحولات صحنه داخلی لبنان و تحولات منطقه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل حزب بعث لبنان در این ملاقات اظهار داشت: محور مقاومت، قوی تر از گذشته به مسیر خود ادامه می‌دهد و در مقابل برخی تلاش‌ها جهت تضعیف آن، باید با هوشیاری کامل عمل کرد.

فائز شکر همچنین به تحولات اخیر در برخی مناطق لبنان اشاره کرد و اظهار داشت: حفظ انسجام و وحدت و تقویت نقش و جایگاه ارتش و دستگاه‌های امنیتی کشور در برهه کنونی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این ملاقات نیز به تشریح روند تحولات مربوط به مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 5+1 در خصوص موضوع هسته‌ای کشورمان پرداخت و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با ارائه طرحی منطقی و منطبق با قوانین بین‌المللی در اجلاس مسکو، خواستار برگزاری نشست تخصصی و فنی در این خصوص شد که مورد موافقت طرف مقابل قرار گرفت و کارشناسان فنی دو طرف در نشست خود در استانبول به بررسی فنی و تخصصی موضوع پرداختند.
 

کد مطلب 1643819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها