جذب پیروان سابق احزاب اصلاح طلب در حزب فراگیر جامعه اسلامی مهندسین

بهادر ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حزب فراگیر جامعه اسلامی مهندسین ، گفت: تشکیل حزب فراگیر از کنگره هشتم تصویب شده بود و گروههای کارشناسی 10 نفره برای بررسی این موضوع شکل گرفت، اما بدلیل برخورد با فتنه 88 تشکیل حزب فراگیر به تعویق افتاد.

وی افزود: با آرام شدن فضای سیاسی جامعه اعضای جامعه مهندسین دوباره به فکر تشکیل حزب فراگیر افتادند که در این خصوص رایزنی هایی با شخصیت های برجسته سیاسی شده است تا یک حزب گسترده و فعال که از مقبولیت خوبی در میان گروهها و شخصیت های سیاسی برخوردار باشد ، تشکیل شود.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: تلاش داریم حداقل حدود 80 تا 90 درصد از اصولگرایان را در این حزب جمع کنیم تا با گردآوردن درصد بالایی از اصولگرایان حزب موفقی ایجاد کنیم.

ولی زاده در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است برخی از اصلاح طلبان نیز در این حزب فراگیر گنجانده شوند، تصریح کرد: فردی که پیشتر پیرو حزب و گروه اصلاح طلب بوده است ، اما اکنون جزو گروه های اصلاح طلب نیست می تواند در حزب فراگیر به عضویت درآید، اما نمی تواند در شورای مرکزی جای گیرند.

وی با بیان اینکه قصدمان از تشکیل حزب فراگیر به عضویت درآوردن افرادی همسو با جامعه اسلامی مهندسین که مهندس نیستند است، گفت: ما به دنبال این هستیم که گروها و احزاب شناسنامه دار که عضو کمیسیون ماده 10 احزاب هستند را به عضویت خود در بیاوریم.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، در پاسخ به این سوال که آیا این حزب بیشتر شبیه جبهه است، اظهارداشت: بله در واقع حزب فراگیر یک جبهه است، اما تفاوت آن با دیگر جبهه های سیاسی این است که دارای مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب است، زیرا جبهه های سیاسی که تاکنون تشکیل شده اند هیچکدام دارای شناسنامه و مجوز نبوده اند و جامعه اسلامی مهندسین نیز یکی از زیرمجموعه های این جبهه خواهد بود.

وی در مورد زمان تشکیل این حزب فراگیر، گفت: در آینده خیلی نزدیک اطلاعات بیشتری در مورد حزب فراگیر و زمان شکل گیری آن از سوی جامعه اسلامی مهندسین ارائه خواهد شد، و قطعا تلاش بر این است که برای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل و حضوری فعال داشته باشد.

ولی زاده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حزب فراگیر کاندیدای مستقل برای انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت، خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی مهندسین به دنبال راهکار و روش انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری است و به احتمال خیلی زیاد کاندیدای مستقل خواهد داشت.