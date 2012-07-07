به گزارش خبرگزاری مهر، در این هفته امروز شنبه (17 تیر) نشست «جامعه شناسی پوشش» به مناسبت روز حجاب و عفاف و با حضور صابر خالقی و اکرم امینی و از ساعت 17 تا 19 برگزار می‌شود.

فردا یکشنبه نیز نشست نقد و بررسی کتاب «سده‌های گمشده: آشتی با تاریخ مغول‌ها و ایلخانان در ایران» با حضور محبوبه شرفی، سیدابوالفضل رضوی و خدیجه معصومی از ساعت 17 تا 19 برپا می‌شود.

همچنین روز دوشنبه دو نشست «فضاهای شهری در بافت‌های تاریخی ایران» با حضور کارشناسانی چون حسین سلطان‌زاده، دکتر محمدتقی رهنمایی و جمشید کیانفر و نیز نشست نقد و بررسی کتاب «مطالعات انتقادی ارتباطات» با حضور اسماعیل قدیمی، غلامرضا آذری، باقر ساروخانی و اکرم امینی هر دو از ساعت 17 تا 19 و در دو سالن مجزا در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

روز سه شنبه به برنامه‌های معمول سرای اهل قلم یعنی جلسات شعرخوانی و سلسلسه درس‌های شاهنامه‌پژوهی اختصاص دارد و در نهایت روز چهارشنبه نیز دو نشست «ناشران ورزشی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» با حضور ناشران و کارشناسانی چون روبن شاهوردیان، صالح قهرمان زاده، مهدی صادقی و سعید سعیدی و نیز نشست نقد و بررسی کتاب «مبانی سنتی هنر و زندگی» با حضور کارشناسانی چون امیرحسین ذکرگو، فاطمه شاهرودی، رضا محمودی فقیهی و محمد آسیابانی میزبان علاقه مندان کتاب‌های حوزه هنر و ورزش خواهد بود.