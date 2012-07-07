حجت‌الاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر بخواهیم در مسیری حرکت کنیم که زمینه ساز ظهور مهدی موعود(عج) باشیم باید اعتقاد، عمل و اخلاق مهدوی داشته باشیم.



وی اضافه کرد: اینکه کسی فکر کند با شعار و اظهار ارادت تنها به ساحت قدسی امام زمان(عج)، فرج ایشان حاصل می‌شود فکر باطلی است و باطل‌تر از آن اینکه کسانی فکر کنند که باید دست روی دست بگذاریم تا امام زمان(عج) خودش بیاید و کارها را درست کند.



به گفته حجت‌الاسلام اسکندری، نمی‌شود فردی یا افرادی ساعت‌ها پای برنامه‌های مخرب و خانمان برانداز ماهواره که مجریان بیشتر این شبکه‌ها، اندیشه‌های شیطانی اردوگاه استکبار را نشخوار می‌کنند بنشینند و بعد منتظر ظهور هم باشند؛ شبکه‌هایی که در قدم اول مبانی اعتقادی و اخلاقی افراد را نشانه رفته‌اند و بعد هم تلاش می‌کنند که بنیاد خانواده را از طریق اشاعه فساد و فحشا فرو بریزند.



انتظار به معنای واپس‌گرایی و منفعل‌بودن نیست



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به معنای انتظار گفت: معنای انتظار بالندگی و آمادگی است نه غرق شدن در اندیشه‌های واپس گرایی و منفعل بودن در برابر دسیسه‌های دشمن.



وی گفت: مسلمانان به ویژه شیعیان باید بدانند که ظهور مهدی فاطمه(عج) همان اندازه که برای دین و دیانت و تقوا و پاکی امیدبخش و تعالی بخش است به همان اندازه برای اهل دنیا و دنیا پرستان خطرناک و خسارت بار است، از این رو کوتاه نمی‌آیند.



خانواده‌ها برای جمع‌آوری نمادهای غربی پیشقدم شوند



حجت‌الاسلام اسکندری تاکید کرد: خانواده‌های معتقد به فرهنگ مهدویت خود باید اقدام به جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای کنند و به این نکته توجه داشته باشند که تماشای این برنامه‌های ضددینی و اخلاقی آنچنان تاثیرات سوئی در فرزندان و نسل‌های آینده می‌گذارد که به هیچ وسیله‌ای قابل جبران نیست.



به اعتقاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، رواج دادن فرهنگ غربی در بین خانواده‌ها از معماری خانه‌ها گرفته تا مبلمان و دکوراسیون آنان و از استفاده‌های اسباب و وسایل خارجی تا عروسک‌های نماد غرب و از نگهداری حیوانات و سگ در منازل و معابر تا بی‌توجهی به حلال و حرام خداوند و محرم نامحرم و عفاف و حجاب، همگی از اموری است که با جامعه مهدوی محور و منتظر مهدی موعود(عج) سازگاری ندارد.



وی افزود: اگر این گونه مسائل رواج داشته باشد و هر هفته رفتن به جمکران ترک نشود باز هم دردی از جامعه انتظار محور دوا نمی‌کند.



لزوم گسترش فرهنگ تذکر لسانی



حجت‌الاسلام اسکندری گفت: این گونه امور هم اموری نیست که صرفا با قوه قهریه و پلیس و برخوردهای بازدارنده قابل حل باشد، گرچه آن هم به جای خود ضرورت دارد و به ویژه در ارتباط با کسانی که به دنبال جریحه‌دار کردن فرهنگ ناب اسلامی در جامعه هستند، اما حل این مشکلات به دست خود افراد و خانواده‌ها و رواج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و پافشاری به تذکر لسانی امکان پذیر است.



وی افزود: جامعه اسلامی را باورها و اعتقادات الهی و قرآنی و عمل صالح و تبعیت از دین و بزرگان دین به ویژه تن دادن به دستورات حیات بخش اهل بیت عصمت و طهارت(ع) که بحمدالله ایران اسلامی مهد عشق به آن بزرگواران است، سروسامان می‌دهد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به خانواده‌ها توصیه کرد که به جد مراقب فرزندان خود در برابر تندبادهای حوادث آخرالزمان باشند و بدانند که خداوند آنها را به عنوان امانت به پدران و مادران سپرده است که یقینا در روز قیامت از آن سئوال خواهد شد.



حجت‌الاسلام اسکندری در پایان از اجتماع میلیونی زائران و مجاوران کریمه اهل بیت(ع) در مسجد مقدس جمکران در نیمه شعبان قدردانی کرد و گفت: این حضور بامعنا در ایام گرم سال نشان دهنده دلدادگی و عشق مردم به امام زمان(عج) است.

