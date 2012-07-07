محلات 13 گانه اردبیل کتابخانه ندارند/کمبود اعتبار مشکل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمند امین صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان استان افزود: برای احداث کتابخانه در هر یک از محلات 13 گانه اردبیل نامه نگاریهای متعددی انجام داده ایم و حتی به رئیس جمهور هم برای تامین اعتبار برای احداث کتابخانه در این محلات نامه نوشته ایم اما تاکنون جوابی دریافت نکرده ایم.

وی با بیان اینکه در هیچ یک از محلات 13گانه اقدامات اولیه برای احداث کتابخانه انجام نشده است، تصریح کرد: تنها یک کتابخانه در محله حاشیه ای "آرازعلی" با نام کتابخانه امام علی (ع) در سال 90 مورد بهره برداری قرار گرفته که پاسخگوی مراجعه کنندگان این محلات نیست.

فرهمندامین کمبود اعتبارات کتابخانه های عمومی را از مهمترین مشکلات در توسعه کتابخانه ها برشمرد و تصریح کرد: استان اردبیل در توسعه کتابخانه های عمومی از استانهای برتر کشور است اما از نظر تجهیزات به دلیل کمبود اعتبارات حرفی برای گفتن ندارد و باید کتابخانه های استان به تجهیزات مدرن مجهز شوند.

وی با بیان اینکه تجهیز کتابخانه های عمومی استان همت ویژه مسئولان استانی و نمایندگان را طلب می کند، متذکر شد: پایه اعتباری کتابخانه های عمومی استان ضعیف است و کفاف نیازهای کتابخانه ای را نمی کند که اینکار موجب کاهش سرعت در توسعه مراکز کتابخانه های عمومی استان می شود.

فرهمند امین نیاز اعتباری کتابخانه های استان را از نیازهای اصلی و مهم توسعه فرهنگ عمومی در عرصه کتابخوانی دانست و اضافه کرد: تنها برای تجهیز کتابخانه مرکزی اردبیل 15 میلیارد ریال بودجه مورد نیاز است و تامین این بودجه ها تلاش مضاعف مسئولان استان را طلب می کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از نبود کتابخانه در محلات خبر داد و متذکر شد: برای هر یک از این محلات حداقل یک کتابخانه مورد نیاز است اما به دلیل نبود اعتبارات لازم نمی توانیم در این محلات کتابخانه های عمومی احداث کنیم.