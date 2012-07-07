رئیس جمهور به حیطه اختیارات سایر قوا احترام بگذارد

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظرشورای نگهبان مبنی براینکه هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است گفت: نظر شورای نگهبان در این خصوص هیچ ابهامی ندارد و روشن است.

وی در ادامه با بیان اینکه کار رئیس جمهور در این مورد غیرقانونی بوده و ما این موضوع را در گذشته تذکر داده بودیم گفت: در جلسات 18 گانه ای که مجلس و دولت با میانجگری شورای نگهبان داشتند نیز رئیس جمهور به برداشت های خودش اصرار داشت.

توکلی خاطرنشام کرد: دیگر با اعلام نظر شورای نگهبان تکلیف روشن است و رئیس جمهور باید از اصرارش مبنی بر دخالت در سایر قوا دست بکشد.

توکلی با بیان اینکه مجلس موظف است به حیطه اختیارات رئیس جمهور احترام بگذارد گفت: آقای احمدی نژاد نیز باید به حیطه اختیارات مجلس احترام گذاشته و تمکین کند تا قوای کشور با همکاری هم بتوانند به مردم خدمت کنند.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که باتوجه به اعلام نظر شورای نگهبان تکلیف مصوبات شورای نظارت بر نگهبان و مواردی که دولت به نظر مجلس تمکین نکرده چه می شود گفت: امیدواریم حالا که نظر قانون اساسی روشن شده است موارد گذشته نیز جبران شود.

توکلی با بیان اینکه نظر شورای نگهبان دربسیاری از موارد فصل الخطاب است اظهار داشت: رئیس جمهور در اصل 121 قانون اساسی در مجلس به قران مجید قسم می خورد که پاسدار مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و ازهرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت در نظر گرفته حمایت کند.

وی در ادامه اظهار داشت: اقتضای عمل به قانون این است که رئیس جمهور برداشت قبلی خودش را کنار گذاشته و همانطور که انتظار دارد به طور طبیعی همه نهاد ها و قوا به اختیارات وی احترام گذاشته و کمکش کنند او نیز باید به اختیارات قوای دیگر احترام بگذارد و از کش مکش های کاهنده بپرهیزد.

توکلی در پایان با بیان اینکه نظر شورای نگهبان همان نظر شورای حل اختلاف است گفت: دیگر روشن است که رئیس جمهور باید به دستور رهبری و قانون اساسی تمکین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نامه‌نگاری رئیس جمهور با هیئت عالی حل اختلاف قوا و شورای نگهبان با دفتر مقام معظم رهبری و نظر معظم له در خصوص احاله موارد اختلافی دولت و مجلس و برداشت های رئیس جمهور از قانون اساسی، سرانجام به طور رسمی از سوی شورای نگهبان اعلام شد که هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است.