حسین قدیانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: با توجه به اهمیت شعار امسال دانشجویان بسیجی فعالیت های خود را در حوزه نظری آغاز کرده اند که در این راستا اولین همایش اقتصاد مقاومتی با حضور تیم اقتصادی دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.

وی با بیان اینکه کارگروه اقتصاد مقاومتی همچنان فعال است، گفت: این کارگروه بصورت جدی کار می کند و پیشنهادهای خود را در قالب فعالیت های پژوهشی به بخش های حاکمیتی ازجمله بانک مرکزی، وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی ارائه می دهد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی در ادامه درباره جابجایی‌های اخیر مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران که با واکنش برخی فعالان دانشجویی روبرو شده بود، تصریح کرد: بسیج دانشجویی براساس ادوار گذشته، با پایان یافتن سال تحصیلی انتخابات شورای مرکزی برای فعالیت در سال جدید را برگزار می‌کند به همین جهت جابجایی اخیر مسئولان بسیج دانشجویی امری طبیعی است.

قدیانی تاکید کرد: با تغییر مسئولان بسیج دانشجویی، مواضع بسیج تغییر نمی‌کند و این مواضع همچون گذشته با قاطعیت اعلام می شود.