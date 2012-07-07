محمد مجید ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اگر بخواهیم توسعه پایدار داشته باشیم باید ریسک کنیم و گروه های علمی در همه زمینه های علمی اقتصادی و اجتماعی تشکیل دهیم.



عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی افزود: در ارائه طرح ها نیازمند تحقیق و توسعه هستیم همین امر سبب پیشرفت کشورهای شرق دور شده است.



وی با بیان اینکه در چند سال اخیر سرعت رشد علم در ایران واقعاً زیاد شده است، اضافه کرد: تولیدات علم اگر در کتابخانه ها بایگانی هم شود ارزشمند است به دلیل اینکه کاربرد دارد.



دانشمند جوان 2007 جهان اسلام ادامه داد: شناسایی و معرفی نخبگان جامعه تنها یک زنجیره مبتنی بر دانش به حساب می آید و حلقه های دیگر مانند حمایت مالی و فراهم کردن امکانات تحقیق و توسعه در کشور ما کاربرد دارد.

