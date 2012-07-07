دکتر احمد پهلوانیان درمورد حجاب و فلسفه آن به خبرنگار مهر گفت: یکی از مسائلی که اسلام بر آن تأکید دارد بحث درهمتنیدگی حجاب با عفاف است. به طوریکه یکی از مقدمات عفاف، حجاب به شمار میرود. یعنی یکی از شرایط جامعه و زندگی عفیف ، حفظ حجاب زنان و مردان است.
وی افزود: درقرآن به حجاب به ویژه برای زنان تأکید شده است. به عفاف و پاکدامنی و داشتن روابط سالم سفارش شده و برای جلوگیری از مقدمات شکلگیری روابط ناسالم دستور به حجاب داده شده است.
مدیر مسئول فصلنامه "دین و رسانه" ادامه داد: حجاب منحصر به زنان نیست ولی حدود آن در زن با مرد متفاوت است و آن هم به دلیل این است که ویژگیهای جنسیتی زنان، پوشیدگی بیشتر آنان را اقتضا میکند.
این کارشناس فقه و ارتباطات درمورد راههای درست ترویج حجاب در جامعه هم تصریح کرد: مهمترین راه آن این است که جان و درونمایه دین که تعبد است باید برای مردم جا بیفتد. یعنی کسی که آموزههای دینی را ترویج میکند قبل از آن باید دین را ترویج کند به این معنا که عبودیت و بندگی و اطاعت از خدا را در دینداری معرفی کند. اینکه برای اجرای آموزههای اسلام نیاز به دانستن فلسفه احکام نیست.
این محقق و پژوهشگر فلسفه اسلامی ادامه داد: در مرحله دوم آموزش دین با تمام جوانب و کلیاتی که دارد باید صورت گیرد. نباید روی یک آموزه بیشتر تأکید کنیم و تبلیغ کاریکاتوری داشته باشیم. یعنی بخشی از دین را بزرگ کنیم و ازبخشهای دیگر غافل شویم. تبلیغ کاریکاتوری ما را از عمق و محتوای دین دور میکند. علاوه بر این حساسیت بیاندازه روی بخشی از اموزههای دینی باعث رویگردانی عدهای از دین میشود.
پهلوانیان یادآورشد: اگر دین را با همه ظواهر و بواطنش به مردم آموزش دهیم اینکه یک بخشی از دین ظواهر آن است و بخشی از ظواهر دین حجاب است، برای مردم جذابتر است.
وی افزود: درمرحله سوم باید حجاب را همراه با شناختن و شناساندن مضرات عدم رعایت حجاب در جامعه ترویج کرد. یعنی بی حجابی چه مضراتی برای فرد و خانواده و جامعه به بار میآورد. این مضرات عاملی برای تحریک به حفظ حجاب میشود و به نوعی اشاره به فلسفه حجاب است.
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