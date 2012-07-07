دکتر احمد پهلوانیان درمورد حجاب و فلسفه آن به خبرنگار مهر گفت: یکی از مسائلی که اسلام بر آن تأکید دارد بحث درهم‏تنیدگی حجاب با عفاف است. به طوریکه یکی از مقدمات عفاف، حجاب به شمار می‎رود. یعنی یکی از شرایط جامعه و زندگی عفیف ، حفظ حجاب زنان و مردان است.

وی افزود: درقرآن به حجاب به ویژه برای زنان تأکید شده است. به عفاف و پاکدامنی و داشتن روابط سالم سفارش شده و برای جلوگیری از مقدمات شکل‏گیری روابط ناسالم دستور به حجاب داده شده است.

مدیر مسئول فصلنامه "دین و رسانه" ادامه داد: حجاب منحصر به زنان نیست ولی حدود آن در زن با مرد متفاوت است و آن هم به دلیل این است که ویژگیهای جنسیتی زنان، پوشیدگی بیشتر آنان را اقتضا می‎کند.

این کارشناس فقه و ارتباطات درمورد راه‏های درست ترویج حجاب در جامعه هم تصریح کرد: مهمترین راه آن این است که جان و درونمایه دین که تعبد است باید برای مردم جا بیفتد. یعنی کسی که آموزه‏های دینی را ترویج می‎کند قبل از آن باید دین را ترویج کند به این معنا که عبودیت و بندگی و اطاعت از خدا را در دینداری معرفی کند. اینکه برای اجرای آموزه‏های اسلام نیاز به دانستن فلسفه احکام نیست.

این محقق و پژوهشگر فلسفه اسلامی ادامه داد: در مرحله دوم آموزش دین با تمام جوانب و کلیاتی که دارد باید صورت گیرد. نباید روی یک آموزه بیشتر تأکید کنیم و تبلیغ کاریکاتوری داشته باشیم. یعنی بخشی از دین را بزرگ کنیم و ازبخشهای دیگر غافل شویم. تبلیغ کاریکاتوری ما را از عمق و محتوای دین دور می‏کند. علاوه بر این حساسیت بی‏اندازه روی بخشی از اموزه‏های دینی باعث رویگردانی عده‏ای از دین می‎شود.

پهلوانیان یادآورشد: اگر دین را با همه ظواهر و بواطنش به مردم آموزش دهیم اینکه یک بخشی از دین ظواهر آن است و بخشی از ظواهر دین حجاب است، برای مردم جذابتر است.

وی افزود: درمرحله سوم باید حجاب را همراه با شناختن و شناساندن مضرات عدم رعایت حجاب در جامعه ترویج کرد. یعنی بی حجابی چه مضراتی برای فرد و خانواده و جامعه به بار می‏آورد. این مضرات عاملی برای تحریک به حفظ حجاب می‏شود و به نوعی اشاره به فلسفه حجاب است.