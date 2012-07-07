به گزارش خبرنگار مهر، مانوئل ژوزه ظهر امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه، ضمن بیان مطلب فوق گفت: امیدوارم بتوانم ارتباط خوبی با شما خبرنگاران برقرار کنم. یک ارتباط حرفه ای همراه با احترام دو طرفه. من همیشه رابطه خوبی با روزنامه ها و رسانه ها داشته ام و در اینجا نیز ارتباطم با رسانه ها از طریق باشگاه پرسپولیس است.

وی پس از معرفی همکارانش در کادر فنی پرسپولیس اظهار داشت: قرار بود محسن عاشوری نیز به عنوان یکی از همکاران من در این نشست خبری حضور پیدا کند. اما نیامدنش مرا سورپرایز کرد چون صبح در تمرین تیم حاضر شده بود.

مانوئل با تاکید بر اینکه در حال حاضر در تیم پرسپولیس با چالشی بزرگ روبرو هستم، تصریح کرد: چون وقت خیلی کمی داریم و فقط 13 روز دیگر تا آغاز رقابت های لیگ برتر زمان داریم محدودیت زمان یکی از مهمترین چالش های دوران کاری من است. من آمده ام در پرسپولیس تحول ایجاد کنم اما همانطور که گفتم مهمترین مشکل ما در حال حاضر زمان است.

وی در همین خصوص افزود: ما باید یک ماه یا 45 روز پیش برای شروع کارمان اینجا بودیم. اما در حالیکه 15 روز تا آغاز لیگ مانده کار خود را شروع کردیم. باید تیمی را بسازیم و موفق باشیم. ما با اعتقاد قلبی آمده ایم که می توانیم مثر ثمر باشیم و تیمی را آماده کنیم که می تواند فوتبال خوبی را ارائه داده و باعث خوشحالی هوادران پرسپولیس شود. برای رسیدن به این هدف قبل از هر چیز باید برنده شویم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: با توجه به وقت کمی که داریم آغاز کار ما در رقابت های لیگ برتر سخت خواهد بود. اما به هر حال ما این شرایط را برای کار در پرسپولیس پذیرفته ایم بنابراین از حداکثر توان خود استفاده خواهیم کرد. در حال حاضر مهمترین چیز این است که ذهن بازیکنان برای اینکه تیمی جنگنده و توانمند داشته باشیم با با ما یار باشد.

ژوزه در پاسخ به اینکه آیا فکر نمی کنید شناخت نداشتن شما از بازیکنان پرسپولیس و در مجموعه فوتبال ایران چالش بزرگ دیگری پیش رو دارید، گفت: همانطور که در یک کشور جدید کار می کنیم ما خیلی خوب وضعیت فوتبال آن کشور را نمی شناسیم اما وضعیت فوتبال جهان را به خوبی می شناسیم و باید بگوییم که زبان فوتبال جهانی و یکسان است.

وی گفت: ما با توجه به محدودیت زمانی که داریم سعی می کنیم بیشترین اطلاعات را به دست آورده و با فوتبال ایران آشنا شویم. اما باید بدانیم فوتبال در لحظه جاری است و آنچه در گذشته اتفاق افتاده و یا در آینده اتفاق می افتد مهم نیست. من 36 سال به عنوان مربی در کشورها و تیم های جهان کار کردم و بازیکنان زیادی را زیر نظر داشته ام و تجربیات زیادی در این خصوص به دست آورده ام. بازیکنان پرسپولیس باید هرچه سریعتر در خصوص آنچه ما از آنها می خواهیم آموزش ببینند ضمن اینکه تاکید می کنم ما از کار کردن ترسی نداریم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: کسی که از کار می ترسد مانند کسی است که برای حفاظت از خود سگی بخرد. اما من برای اینکه کارم را انجام دهم نیاز ندارم که کسی از من محاظفت کرده و کسی را دستاویز کنم بلکه به خودم و کار اعتقاد دارم و آماده ایم که با هر گونه چالشی مواجه شویم.

ژوزه مانوئل تاکید کرد: با آرامش و اعتماد به نفس و با این اعتقاد که می توانیم کارها را جلو ببریم کارمان را آغاز می کنیم. به هر حال باشگاه پرسپولیس به من اعتماد کرده و من به دنبال این هستم که به اعتماد آنها پاسخ مثبت بدهم.

وی گفت: بگذارید برای شما در این خصوص مثالی بزنم. در سال 2001 وقتی به مصر رفتم فقط می دانستم که این کشور تاریخی غنی داشته و فقط اهرام ثلاثه را در این کشور می شناختم اما موفق شدم در طی 8 سال کارم در مصر 20 عنوان قهرمانی را کسب کنم که 8 عنوان آن قاره ای بوده و 3 بار هم باتیم الاهلی در جام باشگاه های جهان شرکت کردم. امیدوارم همان خوشحالی و اعتباری را که در مصر به دست آورده ام در ایران نیز تکرار کنم.