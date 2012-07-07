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۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

اسلامی عنوان کرد:

4000 سند ملکی تک برگ در شهرستان گچساران صادر شد

4000 سند ملکی تک برگ در شهرستان گچساران صادر شد

گچساران – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک گچساران گفت: تاکنون چهار هزار سند ملکی تک برگ در شهرستان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: این کار باهدف مکانیزه کردن ثبت املاک، جلوگیری از جعل اسناد و همچنین تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع انجام می شود.

وی بیان داشت: در سال جاری بیش از 45 هزار سند ملکی در گچساران مکانیزه و تک برگ می شود.

اسلامی عنوان کرد: صاحبان املات بافت قدیمی محله های "لبنان"، "کیامرثی"، "سعدی"، تا انتهای پل "بردستانی" چنانچه اصل قرارداد خرید را داشته باشند بر اساس ماده 12 قانون ثبت و با تنظیم اظهار نامه می توانند نسبت به ثبت ملک خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: درج مشخصات مالک و ملک، ترسیم نقشه، کروکی ملک، کد پستی و بارکد از ویژگیهای سند تک برگ است.

کد مطلب 1643852

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