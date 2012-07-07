بی توجهی به قانون علت اصلی فساد اقتصادی در ادارات است

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اداری استان قزوین ظهر شنبه به ریاست احمد عجم استاندار قزوین و با حضور حجت السالام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور، داود محمدی و روح الله عباسپور نمایندگان مردم قزوین و بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در جلسه شورای اداری استان قزوین اظهارداشت: دیوان عدالت اداری به عنوان دستگاه قضایی جایگاه ویژه ای در کشور دارد و با تعامل بیشتر با دستگاههای اجرایی می تواند زمینه جلب رضایت مردم، دستگاههای اجرایی و دولت و دستگاه قضا را فراهم کند.

وی افزود: رعایت قانون تنها راه جلوگیری از بروز فساد در دستگاههای اجرایی است و هر جا که قانون دقیقا رعایت شده تخلف و شکایت کمتری داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور تصریح کرد: آنچه می تواند چالش های مدیریت کشور را کمتر کند التزام همه افراد و مدیران به رعایت قانون است و اگر بخواهیم زندگی مردم روان و سهل باشد و از سیلقه ای رفتار کردن دوری کنیم باید به قانون احترام بگذاریم.

این مسئول بیان کرد: دیوان عدالت اداری با بیش از 50 دستگاه اجرایی سرو کار دارد و هر دستگاهی که قانون را رعایت کرده با کمترین شکایت مردمی روبروست.

منتظری یادآورشد: پرونده سه هزار میلیاردی و فساد در بیمه ناشی از عدم رعایت قانون است و فساد به محض آنکه وارد دستگاهی شود مانند میکروب ریشه دوانده و گسترش می یابد لذا نباید بگذاریم این فساد در ادارات ریشه دار شود.

وی افزود:‌ دیوان عدالت اداری با بیش از 30 سال سابقه فعالیت با استفاده از قضات مجرب و سالم تلاش می کند ضمن تعامل با دستگاههای اجرایی به سلامت اداری و رضایت مردم کمک کند و در این راه آماده استفاده از دیدگاههای کارشناسان برای رفع نواقص احتمالی است.

منتظری گفت: مهمترین محور فعالیت ما در دیوان هم فکری و تعامل با دستگاههاست و آماده ایم برای سالم سازی دستگاههای اجرایی گام برداریم.

شکایت در دیوان روبه افزایش است

این مسئول از افزایش شکایت در دیوان در سال اخیر خبر داد و اظهارداشت: هر سال شاهد افزایش شکایت مردم از دستگاههای اجرایی ستیم که یک سوم شکایت ها وارد تشخیص داده می شود، یک سوم رد می شود و یک سوم نیز منجر به صدور قرار و به طور میانگین نیمی از شکایت ها پذیرفته و رسیدگی می شود.

افزایش 35 درصدی شکایت در استان قزوین

رئیس دیوان عدالت اداری از افزایش شکایت در استان قزوین خبر داد و گفت: در سه ماهه امسال شکایات مردمی از دستگاههای اجرایی 35.5 درصد و در سال گذشته 18 درصد رشد داشته که باید آسیب شناسی و علتها بررسی شود.

وی از استاندار قزوین خواست با تشکیل یک گروه کارشناسی علت اصلی افزایش شکایت ها بدقت بررسی شود و با اصلاح برخی موارد از تشکیل و ارجاع پرونده به دیوان جلوگیری شود.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: قضات شاغل در دیوان عدالت حداقل 15 سال سابقه دارند و کار آنها دو برابر قضات دیگر است و بیش از یک روز در هفته فرصت رسیدگی ندارند اما با دو شیفته کردن رسیدگی سرعت را افزایش داده ایم.

این قاضی از مدیران ادارات خواست تلاش کنند تا شکایت از دستگاه مربوطه به حداقل کاهش یابد و روند رسیدگی با تبادل لایحه صورت گیرد تا کارها تسریع شود.

میانگین رسیدگی به پرونده ها 147 روز

رئیس دیوان عدالت اداری کشور زمان رسیدگی به پرونده ها در این دیوان را به طور میانگین 147 روز اعلام کرد و گفت: اگر دستگاههای اجرایی به استعلام دیوان در مدت یک ماه پاسخ دهند می توان در مدت دو تا سه ماه رای را صادر کرد.

وی اضافه کرد: رعایت دستورهای موقت صادره از سوی دیوان برای مدیران الزامی است تا مشکلاتی برای مسئولان دستگاههای اجرایی ایجاد نشود.

منتظری استفاده دستگاهها از مشاوران حقوقی توانمند را در کاهش اطاله دادرسی و نیز تعداد پرونده ها موثر دانست.