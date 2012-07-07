راه اندازی اورژانس بین جاده ای در جاده های شهر مارگون ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام محمد زارعی در بازدید از دو پروژه احداث ساختمان اورژانس ۱۱۵بین جاده ای و ساماندهی ورودی شهر مارگون افزود: این مرکز با زیربنای ۱۲۴متر و ۷۰میلیون تومان اعتبار در حال ساخت است.

وی بیان داشت: این پروژه با ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۹۱به بهره برداری می رسد.

زارعی همچنین عنوان کرد: متاسفانه برای ساماندهی ورودی شهر مارگون در گذشته کار خاصی انجام نگرفته که امیدواریم با پایان رسیدن این پروژه شاهد ورودی زیبایی برای این شهر باشیم.

وی افزود: ورودی شهر، نماد فرهنگ مردم هر منطقه است و باید با ساماندهی و زیباسازی، ورودی این شهر در شان مردم مارگون باشد.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس اظهار داشت: سیمای ورودی شهر یکی از مولفه های اساسی در شهرسازی است که باید مورد توجه نهادهای مربوطه قرار گیرد.