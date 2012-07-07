به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه سرگشاده شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ به شرح زیر است:



جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم قوه مجریه

حضرت آیت الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضاییه

جناب آفای دکتر لاریجانی، ریاست محترم قوه مقننه

سلام علیکم جمیعا؛

شاید این که امام جلیل القدر ما خطاب به مسئولین می فرمایند مردم ولی نعمت ما هستند، بیان گر این نکته کلیدی است که در نظام جمهوری اسلامی مردم اساسی ترین نقش را ایفا کرده و در حقیقت هویت و جهت گیری این نظام بر پایه حرکت مردم بنا شده است و این نگاه سبب می شود که مسئولین خود را خادم مردم بدانند و تمام تلاش خود را به کار گیرند تا خواسته ها و نیازهای مردم را مرتفع نمایند. اما این وظیفه زمانی که مردم همراهی خود با آرمان های نظام را بیش از پیش ثابت کنند و با حضور به موقع در صحنه هایی چون انتخابات، فتنه و ...-در حالی که برخی خواص در این آزمون ها شکست خوردند- دست از همراهی ولایت برندارند، بار این مسئولیت خطیر را سنگین تر می کند و جای هیچ عذر و بهانه ای برای هرگونه کوتاهی یا غفلت را باقی نمی گذارد. آن چه از سخنان امام بزرگوارمان بر می آید آن است که، در عین حالی که مردم برای رفع نیازهای اولیه و معیشتی خود انقلاب نکرده اند مسئولین باید یکی از وظایف اصلی خود را تلاش برای تامین نیازهای اقتصادی مردم و فراهم کردن حداقل های زندگی برای آن ها قرار دهند.

اکنون که بیش از سه سال از نام گذاری دهه جاری توسط رهبر حکیم و فرزانه مان، به عنوان دهه «پیشرفت و عدالت» می گذرد انتظار دانشجویان انقلابی این است که نه تنها گام های اولیه و اساسی در این مسیر برداشته شده باشد بلکه افق ده ساله ی این حرکت برای مسئولین مشخص باشد و راهبردهای رسیدن به آن طراحی شده باشد؛ حال آن که مشاهده می شود در سال چهارم این دهه که با نام «تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی» نام گذاری شده است، مردم با مشکلات عدیده ی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و این مساله نشان دهنده این است که در مسیر برقراری عدالت درست عمل نشده است.

جناب آقای احمدی نژاد؛

شما یکی از راهبردهای اصلی خود را مبارزه با فقر، فساد و تبعیض اعلام کرده بودید و این گفتمان عدالت طلبی شما بود که رگه های امید را در بین عموم مردم به وجود آورد و ما را نیز امیدوار ساخت که می توان به سمت جامعه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی حرکت نمود و شاید تغییر بسیاری از مدیران دولت های قبلی در ابتدای دوران دولت خدمتگذار نیز گواه این مساله می بود که برای نزدیک شدن به این راهبرد بناست مدیران دست انداز به حقوق ملت دستشان قطع بشود. جناب رییس جمهور، شما که در طول دوران ریاست جمهوری خود، بالغ بر صد سفر استانی داشته اید و ارتباط تنگاتنگی با بدنه مردم برقرار کرده اید، آیا این گرانی ها و تاثیر آن بر زندگی مردم را نمی بینید؟ آیا نمی بینید که مستقل از تمام تلاش هایی که شده همچنان امروز مردم درگیر نیازهای ساده معیشتی خود هستند و گرانی های اخیر مشکلاتی را برای اقشار مختلف مردم، خصوصا قشر مستضعف جامعه به وجود آورده است؟

حال سوال ما از دولت و رییس جمهور محترم این است که با این اوصاف چرا فکری برای حل این مساله نمی کنند؟ آیا این که مسائلی مانند کارشکنی ها یا تحریم وجود دارند، دلایل کاملی هستند تا با توسل به آن ها بتوان فشار وارد شده بر مردم را توجیه کرد؟ آیا واقعاً کنترل بازار، خصوصاً قیمت اجناس ضروری کار سختی است برای دولت؟! در حالیکه در موارد مشابه در سالیان گذشته دولت نشان داد که به خوبی از عهده این کار بر می آید. انتظار ما از دولت خدمتگزار این است که با وجود احتمال درستی تمام مسائل، نگذارد ذره ای از مشکلات به مردم منتقل شود.

اما مساله دیگر، بحث نظارت است؛ در بعد نظارت ضعف عملکرد شدید در دولت مشاهده می شود و برای اثبات این مدعا نیازی به آوردن مصداق نیست چرا که تغییرات نوسانی قیمت اقلام اساسی زندگی مردم خود گواه این است که یا به طور کلی نظارتی وجود ندارد یا دولت در باب نظارت ضعف جدی دارد و این نکته ای است که به مدیران میانی و حتی رده بالای دولت برمی گردد. (سابقا نیز در نامه ای جداگانه خدمتتان مساله ضعف عملکرد مدیران میانی را هشدار داده بودیم.)

انتظار ما از دولت محترم این است که شفافیت و صداقت را در باب مساله گرانی ها در پیش بگیرد و با تشریح صادقانه سهم هریک از عوامل در مشکل پیش آمده، تدبیری بیاندیشد تا با نظارت درست و تغییر مجریان نالایق ذره ای فشار بر مردم عزیز ایران مان تحمیل نشود.

حضرت آیت الله آملی لاریجانی؛

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود در روز هفتم تیر فرمودند:« واقعا اگر نظام اسلامی بتواند قوه قضاییه را آن چنان که در نظر اسلام است، سامان دهد اکثر مشکلات جامعه که ناشی از زیاده خواهی ها و تعدیل ها و تجاوزهاست برطرف می شود.»

این فرمایش امام عزیزمان نشان می دهد، قوه قضاییه نقش کلیدی در مهار مشکل گرانی ها که ناشی از عدم کفایت و غفلت عده ای و زیاده خواهی عده ای دیگر است داشته باشد؛ سوال ما این است که قوه محترم قضاییه ای که مشاهده شده در مسائلی که بسیار کم اهمیت تر هستند و ارتباط کمتری با عموم مردم پیدا می کنند بسیار سریع و قاطعانه عمل می کند، چرا در این مساله این گونه منفعل است؟ چرا هیچ گونه اعمال نظری نمی کند؟ آیا برخورد قاطعانه با بخشی از خاطیان و اعلام جرم آن ها باعث نمی شود که سایر افرادی که قصد خیانت به ملت بزرگ ایران دارند حساب کار دستشان بیاید؟

چرا مسیر صداقت و شفافیت که انتظار ما از دولت محترم نیز بود را دستگاه قضایی کشور پیگیری نمی کند؟ آیا مشکل در نبود اطلاعات درست و کامل جهت تصمیم گیری برای این دستگاه است یا این دستگاه محترم توانایی مقابله و برخورد با خاطیان را ندارد؟ یا در صورت برخورد احتمالی مصلحتی برای این قوه وجود دارد که باعث می شود جرم مجرمین را اعلام نکند؟ ما به عنوان جنبش دانشجویی از رییس محترم قوه قضاییه انتظار داریم که صریح و صادقانه به این سوالات که مربوط به انفعال این قوه در باب گرانی ها می شود پاسخ دهد.

مجلس شورای اسلامی، خانه ملت ایران هست، جایگاه نمایندگان و منتخب مردم از اقصی نقاط ایران؛ از این سو باید مجلس شورای اسلامی را نزدیک ترین نهادها به عموم مردم دانست به همین دلیل باید انتظار داشت دغدغه اصلی مجلس پیگیری نیازهای مردم باشد.

اما آیا نیازهای اساسی مردم حقیقتا مساله شماره یک این نهاد محترم می باشد؟ آیا در شرایطی که مردم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند، مجلس به رفع دغدغه های مردم می پردازد یا درگیر مسائل سیاسی است؟ برای اثبات این مدعا کافی است نگاهی به مصوبات مجلس در چندماه گذشته بیندازیم تا مشخص گردد چه اندازه این مصوبات به نیازهای کنونی مردم نزدیک بوده است؟ آیا طرح مسائلی مثل اصلاح آیین نامه سوال از رییس جمهور اولویت دارد یا خواسته مردم؟ آیا تعطیلی های گاه و بی گاه مجلس با توجه به وجود این مشکلات نشانه ای از مجلسی مردمی و انقلابی است؟

خواسته ما از شما و سایر نمایندگان محترم این است که به جای بها دادن به مسائلی که در اصطلاح سیاسی بازی خوانده می شود، اندکی به خواسته های مردم توجه نماید.

در انتها نیز خطاب به سران محترم سه قوه عرض می نماییم که با توجه به بیانات رهبر فرزانه انقلاب که می فرمایند: « بسیج جمع فداکاری از مردمند، برای مردم. » و « بسیج نگاه میکند ببیند که این حرکت عمومى انقلاب و نظام از مسیرِ درست منحرف نشود؛ مراقب است که انحراف به وجود نیاید؛ هر جا انحرافى مشاهده شد، بسیج در مقابل آن مى‌ایستد.» در صورت کوتاهی مسئولین و فاصله گرفتنشان از مردم و عدم تحقق خواسته های مردم، ما دانشجویان بسیجی تمام تلاش خود را برای تحقق خواسته های ملت انجام خواهیم داد و ذره ای در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ