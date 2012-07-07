خشونت طلبی رژیم بحرین ادامه دارد/ شکنجه مردم و یورش ناگهانی به منازل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، آیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی مشهور بحرینی گفت: مردم بحرین از ظلم، ترس، محرومیت، سلب حقوق و تحقیر که به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است رنج می برند.

وی افزود: هر چه زمان به جلو می رود رژیم بیشتر بر حجم سرکوبگری خود می افزاید. نیروهای امنیتی از گلوله های پلاستیکی، ساچمه ای و گاز سمی علیه سر و صورت و سینه تظاهرات کنندگانی که خواستار عدالت هستند استفاده می کند.

عیسی قاسم بیان کرد: به رهبران مخالفان حمله می شود، برپایی تظاهرات ممنوع است، زیرا به اعتقاد رژیم با منافع امنیتی سازگاری ندارد، شکنجه، بازداشت و دیگر اقدامات ظالمانه ادامه دارد.

وی گفت: اگر رژیم اندک تمایلی برای ایجاد اعتماد با مردم دارد باید هر چه سریعتر در راستای اصلاحات گام بردارد، چرا که مردم دست از آزادی بر نمی دارند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی رژیم بحرین از برگزاری تظاهرات موسوم به مردم عقب نمی نشینند که به درخواست مخالفان قرار بود عصر دیروز برگزار شود، ممانعت به عمل آوردند.

گروههای مخالف عمده بحرینی با صدور بیانیه ای در این راستا تاکید کردند: مخالفت با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز ناشی از تمایل رژیم برای سرکوب بیشتر است.

این در حالی است که مردم بحرین بدون توجه به درخواستهای وزارت کشور به تظاهرات در مناطق مختلف پرداختند و نیروهای امنیتی از گلوله های پلاستیکی و بمبهای خفه کننده استفاده کردند.

نیروهای امنیتی رژیم علاوه بر یورش به منازل اقدام به شکستن درب آنها به سرقت اثاثیه مردم و ضرب و شتم ساکنان آن پرداختند.

این نیروها بسیاری را بازداشت کردند و آنها را تا حد مرگ کتک زدند و کودکان و رهگذران را نیز مورد هدف قرار دادند.

از سوی دیگر جریان الوفاء الاسلامی بحرین با صدور بیانیه ای هدف از اقدامات علیه زنان را فشار به آنها برای خالی کردن صحنه دانست.

در این بیانیه آمده است : دشمنی رژیم با دین و مقدسات و نقض حریمها در واقع مقدمه سرنگونی آن است و وظیفه شرعی ما مقابله با همه تعدی کنندگان به زنان است.

این در حالی است که نیروهای امنیتی رژیم به منزل "شیخ فاضل الزاکی" عضو شورای اسلامی علمای بحرین حمله و اقدام به تخریب اثاثیه و سرقت پول و اموال شخصی اش کردند.

از سوی دیگر "منی عباس" نویسنده بحرینی گفت : ضف دموکراسی، شکنندگی زیر ساختهای حقوقی و قانونگذاری و بی اعتنایی به خواسته ها، انقلاب چهارده فوریه را رقم زده است.

وی افزود: مخالفان خواستار نظام مشروطه سلطنتی و مجلس منتخب هستند و این حقیقت را نمی توان انکار کرد که نزاع موجود به سبب انحصار طلبی حکومت است.

منی عباس بیان کرد: مخالفان ترس را پشت سر گذاشته اند.