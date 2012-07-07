به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطع سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار به 733 هزار تومان و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 728 هزار تومان رسید.

بر پایه این گزارش، هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز 365 هزار تومان و هر ربع سکه هم 185 هزار تومان قیمت دارد. قیمت فروش سکه های 1 گرمی در بازار 111 هزار تومان است.

همچنین هر گرم طلای 18 عیار نیز 74 هزار و 195 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز بیش از 1583 دلار است.

دلار در بازار آزاد امروز به 1950 تومان رسید. در مورد قیمت یورو در بازار آزاد تهران نیز قیمت فروش 2 هزار و 435 تومان است و قیمت هر پوند نیز 3 هزار و 35 تومان اعلام شد.