به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در دیدار انجمن کلیوی، افزود: در راستای جلوگیری ازبیماری باید پیشگیری در دستور کار قرار گیرد و در این راستا باید تمهیدات لازم لحاظ شود.

وی، ادامه داد: در رابطه با پیشگیری باید در زمینه درمان کلاسهای آموزشی در دستور کار قرار گیردودر این راستا رسانه های همگانی بسیار تاثیر گذار است.

حجت الاسلام خاتمی تاکیدکرد: انسان کانون استعداد است و در این راستا باید مهارتهای زندگی در امر پیشگیری و درمان برای بیماران کلیوی مد نظر باشد .

وی، افزود:در ارتباط با اطلاع رسانی برای جذب خیرین باید از کلیه فرصتها استفاده شود و با توجه به نزدیکی به ماه رمضان باید از این فرصت خوب استفاده شود چرا که در این ماه مردم خوب هستند و دلی نرم دارند و پول خرج می کنند .

امام جمعه زنجان در ادامه یاد آور شد: آگاه سازی مردم و یاد دادن مهارت های زندگی و غلبه بر مشکلات در این زمینه بسیار تاثیر گذار است.

حجت الاسلام خاتمی گفت: از ماه رمضان نباید غفلت شودچرا که بهترین فرصت طلایی است .

وی ، افزود: در ماه رمضان باید با حفظ کرامت انسانی خیرین مساعدت لازم را با بیماران داشته باشند.

