انجمن حمایت از مصرف کنندگان جهرم دفتر کار ندارد

مریم مصلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برنامه های این انجمن گفت: از مهمترین اهداف تشکیل این انجمن نظارت بر کیفیت کالا های تولیدی، خدمات پس از فروش، طرح و رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی پیرامون تخلفات اقتصادی، ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان از طریق مشاوره و ارائه راهنماییهای لازم به مصرف کنندگان، آموزش مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و برگزاری کلاسهای آموزشی برای مصرف کنندگان و نیز انتشار اطلاعات مورد نیاز آنها برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان است.

وی در خصوص برنامه های ماه مبارک رمضان ابراز داشت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان جهرم در آستانه ماه مبارک رمضان با همکاری با دستگاه های ذیربط از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم و مجمع امور صنفی و نیز اتحادیه های صنفی اتخاذ تدابیر لازم برای تنظیم بازار کالا های مصرفی را انجام می دهد.

رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان جهرم گفت: براساس ماده هفت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر نوع تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده توسط تولید کنندگان و فروشندگان از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی میشود، ممنوع است.

وی بیان کرد: با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از برنامه های این انجمن مشاوره به واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی شهرستان است و در این راستا این انجمن به آنها پیشنهاد می کند تا حقوق مصرف کننده را رعایت کرده و کیفیت محصولات تولیدی خود را ارتقا دهند و خدمات مطلوب پس از فروش برای کالا های سرمایه ای ارائه کنند تا مصرف کنندگان نیز از محصولات با کیفیت خوب و دارای خدمات پس از فروش، تولید شده در داخل کشور استفاده کنند و در راستای تحقق اهداف تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مطابق فرمایشات رهبری گام بردارند.

رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان جهرم ضمن انتقاد از عدم حمایت از این انجمن بیان کرد: از مشکلات انجمن در اختیار نداشتن دفتر کار و امکانات اداری است که باعث مختل شدن کار این انجمن شده به هیمن منظور از مسئولان جهرم تقاضا دارم که به منظور سامان دادن به نیازهای اولیه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان جهرم و شکل گیری مناسب این تشکل مردمی حمایت لازم انجام دهند.