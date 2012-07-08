"طوفان" در راه شورای حمایت از آثار نمایشی

دادگر دراین رابطه به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم در صورت تصویب شورای حمایت از آثار نمایشی، نمایش مذهبی"طوفان" نوشته حسین فدایی حسین را روی صحنه ببرم. همچنین علاقمندم که نمایشی محیطی را نیز در تئاتر شهر اجرا کنم اما اولویت با اجرای"طوفان" است و ترجیح می دهم بعد از مشخص شدن نظر شورای حمایت تصمیم گیری کنم.

نمایش"طوفان" درباره سفر مسلم به کوفه است که در راه دچار یک طوفان می شود و دو تن از همراهانش کشته می شوند. مسلم آینده را پیشاپیش در طوفان می بیند و ایمان پیدا می کند که باید حتما خودش را به کوفه برساند.

دادگر زمستان گذشته نمایش" بازگشت افتخار آمیز مردان از جنگ" را در تالار حافظ روی صحنه داشت.