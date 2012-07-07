یک کارشناس ارشد تغذیه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مصرف میوه هایی مانند هندوانه و طالبی آب مورد نیاز بدن را در فصل تابستان تامین می کنند.
فرید اردیخانی افزود: در فصل تابستان به دلیل افزایش دمای هوا و احتمال گرما زدگی افراد مصرف میوه و سبزیجات تازه بسیار توصیه می شود.
وی ادامه داد: فیبر موجود در میوه و سبزیجات تازه سبب نگداشتن آب مورد نیاز بدن و همچنین مصرف آن در هنگام نیازاست.
کارشناس ارشد تغذیه مرکز بهداشت استان کرمانشاه بیان داشت: 55 الی 75 درصد بدن مردان و 65 درصد بدن زنان از آب تشکیل شده است که کمبود آب در بدن سبب اختلال در عملکرد سلول ها و اندام های مختلف و در نتیجه تشنج می شود.
وی همچنین به افرادی که در طول روز به تمرکز بیشتر احتیاج دارند توصیه نمود آب بیشتری مصرف کنند.
نظر شما