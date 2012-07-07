یک کارشناس ارشد تغذیه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مصرف میوه هایی مانند هندوانه و طالبی آب مورد نیاز بدن را در فصل تابستان تامین می کنند.

فرید اردیخانی افزود: در فصل تابستان به دلیل افزایش دمای هوا و احتمال گرما زدگی افراد مصرف میوه و سبزیجات تازه بسیار توصیه می شود.

وی ادامه داد: فیبر موجود در میوه و سبزیجات تازه سبب نگداشتن آب مورد نیاز بدن و همچنین مصرف آن در هنگام نیازاست.

کارشناس ارشد تغذیه مرکز بهداشت استان کرمانشاه بیان داشت: 55 الی 75 درصد بدن مردان و 65 درصد بدن زنان از آب تشکیل شده است که کمبود آب در بدن سبب اختلال در عملکرد سلول ها و اندام های مختلف و در نتیجه تشنج می شود.

وی همچنین به افرادی که در طول روز به تمرکز بیشتر احتیاج دارند توصیه نمود آب بیشتری مصرف کنند.

اردیخانی افزود: مصرف آب هویج ،مواد غذایی خنک و استفاده مداوم از مایعات از کمی آب در بدن جلوگیری می کند.

کارشناس ارشد تغذیه مرکز بهداشت استان کرمانشاه بیان داشت: استفاده از میوه و سبزیجات و مواد معدنی امکان تولید انرژی در بدن و در نتیجه احساس نشاط و شادابی را فراهم می کند.

وی همچنین افراد را از مصرف آب میوه های آماده نهی کرد و در مورد عوارض بلند مدت آنها هشدار داد.