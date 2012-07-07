به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم با بیان اینکه در ایام نیمه شعبان تعداد دو میلیون و 800 هزار نفر زائر وارد استان شده اند که این تعداد براساس فرمول هایی است که حداقل سرنشین را در نظر گرفته است و این میزان را می‌توان تا حدود سه میلیون نفر تخمین زد.



وی در ادامه سخنان خود افزود: نقطه اوج حضور مردم در شب نیمه شعبان بود که تمامی ظرفیت پارکسوارهای شهر و مسجد مقدس جمکران تکمیل و با مدیریتی که اعمال شد وهمچنین همکاری دستگاه‌های مرتبط شرایط مطلوب تری را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم.



فرماندار قم با بیان اینکه در سال جاری شاهد مطلوب ترین برگزاری مراسم نیمه شعبان بوده ایم، اعلام کرد: با توجه به همکاری ارگان های مختلف سطح استان و استفاده از تمامی ظرفیت های استان، شاهد برترین سطح خدمت رسانی به زائران بوده ایم.



وی در ادامه افزود: برای رفاه بیشتر حال زائران بیش از 190 تن مرغ با قیمت مصوب در سطح شهر قم توزیع شده است همچنین بیمارستان صحرایی مسجد مقدس جمکران با افزایش دو برابری ظرفیت خود به بیش از هزار تن از زائران این مسجد مقدس خدمت رسانی کرده است.



حقیقی مقدم با اشاره به ساماندهی بیش از 12 هزار نفر برای خدمت رسانی به زائران، اعلام کرد: در ایام نیمه شعبان بیش از 210 مبلغ و مبلغه با استقرار در اطراف مسجد جمکران، به اجرای فعالیت‌های فرهنگی پرداختند، همچنین بیش از 250 هزار بسته فرهنگی و 100 هزار بروشور مرتبط با مفاهیم مهدویت در بین زائران شهر کریمه اهل بیت(ع) توزیع شده است که این میزان جدای از فعالیت‌های فرهنگی مسجد مقدس جمکران است.



وی در ادامه عنوان کرد: در ایام نیمه شعبان با احتساب ظرفیت بلوار پیامبر اعظم(ص)، بیش از 150 هکتار پارکینگ اختصاص یافت و برای رفاه بیشتر زائران، نظارت‌ها را افزایش دادیم هم در زمینه نظارت بر عرضه و قیمت کالا و خدمات و هم نظارت‌های بهداشتی فعالیت‌های ارزشمند و خوبی صورت پذیرفت و شهرداری قم هم نسبت به سال‌های قبل بسیار بهتر ظاهر شد.

