تشدید برخورد با تخلفات رانندگی در طرح تابستانی/ مرگ دلخراش 5 سرنشین پژو

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله اول طرح تابستانی پلیس با تمام توان در جاده های کشور در حال اجراست و تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان ادامه می یابد. در این طرح با هشت تخلف حادثه ساز از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت در شانه خاکی، حرکات مارپیچ و حرکت خلاف جهت برخورد می شود.

وی ادامه داد: در این هفته نیز دو طرح حرکات مارپیچ و سبقت غیرمجاز نیز اجرا و برخورد با این تخلفات تشدید می شود. تا پایان طرح حضور ماموران تقویت می شود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور در خصوص تصادفات رخ داده در 24 ساعت گذشته گفت: در تصادف پراید و اتوبوس که به علت تجاوز به چپ پراید در جاده شیراز رخ داد 4 نفر کشته و دو نفر نیز مجروح شدند.

به گفته وی روز پنج شنبه نیز در تصادفی که در استان زنجان رخ داد 5 سرنشین خودروی پژو در تصادف با کامیون در دم جان سپردند. این حادثه به علت حرکت با دنده عقب پژو اعلام شده است.