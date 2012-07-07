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۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

تشدید برخورد با تخلفات رانندگی در طرح تابستانی/ مرگ دلخراش 5 سرنشین پژو

تشدید برخورد با تخلفات رانندگی در طرح تابستانی/ مرگ دلخراش 5 سرنشین پژو

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات رانندگی در 14 روز باقی مانده از مرحله اول طرح تابستانی خبر داد.

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله اول طرح تابستانی پلیس با تمام توان در جاده های کشور در حال اجراست و تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان ادامه می یابد. در این طرح با هشت تخلف حادثه ساز از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، حرکت در شانه خاکی، حرکات مارپیچ و حرکت خلاف جهت برخورد می شود.

وی ادامه داد: در این هفته نیز دو طرح حرکات مارپیچ و سبقت غیرمجاز نیز اجرا و برخورد با این تخلفات تشدید می شود. تا پایان طرح حضور ماموران تقویت می شود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور در خصوص تصادفات رخ داده در 24 ساعت گذشته گفت: در تصادف پراید و اتوبوس که به علت تجاوز به چپ پراید در جاده شیراز رخ داد 4 نفر کشته و دو نفر نیز مجروح شدند.

به گفته وی روز پنج شنبه نیز در تصادفی که در استان زنجان رخ داد 5 سرنشین خودروی پژو در تصادف با کامیون در دم جان سپردند. این حادثه به علت حرکت با دنده عقب پژو اعلام شده است.

کد مطلب 1643892

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