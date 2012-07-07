صعود دوومیدانی کاران ایران در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، پس از موفقیت روح الله عسگری و رضا قاسمی در دستیابی به جواز حضور در بازیهای المپیک لندن با رکوردهای بسیار خوب و تلاش سایر دوومیدانی کاران کشورمان برای المپیکی شدن، رنکینگ جهانی دوومیدانی شاهد صعود چشمگیر قهرمانان کشورمان در هفته اخیر بوده است.

بر اساس تنها رنکینگ جهانی دوومیدانی کاران توسط وب سایت آمار جهانی دوومیدانی، عسگری و قاسمی با صعود چشمگیری مواجه شدند. در این میان، رضا قاسمی دونده سرعتی ایران و رکورددار دوهای 100 و 200 متر کشورمان، با چهارده پله صعود در مکان 58 دنیا قرار گرفت. او پیش از این در مکان 72 قرار داشت. قاسمی هم اکنون در جدولی که یوهان بلیک از جامائیکا در صدر آن است با 1160 امتیاز جایگاه خوبی را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که او نخستین دونده سرعت ایران است که وارد این رده بندی شده است.

در بخشی دیگر از این جدول رده بندی، روح الله عسگری که در یکی دو سال گذشته یا در مسابقات شرکت نکرده بود و یا رکورد چندان چشمگیری نداشت، این بار با رکوردی خارق العاده بار دیگر به جدول رده بندی جهانی بازگشت. او به دلیل مسایلی که از آن یاد شد، در بین 400 نفر دونده برتر دوی 110 متر با مانع حضور نداشت، اما پس از رسیدن به رکورد 13 ثانیه و 50 صدم ثانیه در قزاقستان، هم اکنون با 1127 امتیاز در مکان 111 جهان جای گرفته است.

اما به غیر از این دو المپیکی، محمد ارزنده و کیوان قنبرزاده که با وجود داشتن رکوردهای خوب هنوز نتوانسه اند به جواز حضور در المپیک دست پیدا کنند نیز در جدول رده بندی جهانی صعود داشته اند.

بر اساس این گزارش، کیوان قنبرزاده در پرش ارتفاع پنج پله نسبت به قل صعود کرده است. او هم اکنون با 1136 امتیاز در مکان 45 جهان قرار دارد. محمد ارزنده هم در رده بندی جهانی پرش طول پس از چند پرش خوب در یکی دو هفته اخیر با رسیدن به 119 امتیاز از رده 93 دنیا به رده 58 رسیده است. البته قنبرزاده و ارزنده همچنان تا روز یکشنبه فرصت دارند تا به جواز حضور در لندن دست پیدا کنند.



کاوه موسوی به عنوان بهترین پرتابگر چکش ایران نیز پس از چند مسابقه پیاپی در روسیه با یک پله صعود هم اکنون با 1062 امتیاز در مکان 68 دنیا قرار دارد. احسان حدادی که در رده بندی پیش در مکان دوم دنیا قرار داشت، در یکی دو هفته اخیر به دلیل شرکت نکردن در مسابقات و در عوض حضور رقیبانش در مسابقه های متعدد، با یک پله تنزل در جدول مواجه شد.

او پیش از این پیش از این 1310 امتیز داشت و در مکان دوم بود، اما گرد کانتر- قهرمان المپیک پکن که در تعقیب او بود پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابتهای قهرمانی اروپا به 1308 امتیاز دست یافت و از طرفی چهار امتیاز از حدادی کم شد تا این پرتابگران برتر دنیا جای خود را در جدول رده بندی با یکدیگر عوض کنند.

سجاد مرادی – دونده المپیکی ایران در ماده 800 متر، به دلیل عدم حضور در میابقات رسمی در چند هفته اخیر با 12 پله سقوط مواجه شده است. او هم اکنون با 1134 امتیاز در مکان 78 دنیا قرار دارد.