به گزارش خبرنگار مهر، پیرو تفاهم نامه ای بین حمید مرادویسی دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران و سعید اسدی مدیر مرکز تالار مولوی دانشگاه تهران 6 نمایش برگزیده جشنواره برای اجرای عمومی در مرکز تئاتر مولوی معرفی شدند.
نمایش های "بازی خانه قیاس الدین مع الفارق" به نویسندگی و کارگردانی سیدمحمد مساوات از دانشگاه هنر و معماری،
"استخوان هایی که خاک کرده ایم" به نویسندگی و کارگردانی سیداحسان عرفانی از دانشکده هنرهای زیبا، "اسکیس" به نویسندگی و کارگردانی جابر رمضانی از دانشگاه سوره و "یه مشت حرف" به نویسندگی و کارگردانی میثم فرهمندیان از دانشکده هنرهای زیبا از آثار برگزیده جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران هستند که در تالار مولوی اجرای عمومی خواهند داشت.
همچنین نمایش های "زمستان، بهار" به نویسندگی و کارگردانی باقر سروش از دانشکده هنرهای زیبا و "مکبث" نوشته ویلیام شکسپیر و کارگردانی حسین نوشیر از دانشکده سینما تئاتر نیز دیگر آثاری هستند که در تالار مولوی در قالب اجرای عمومی به صحنه می روند.
با رایزنی دبیرخانه جشنواره/
اجرای عمومی 6 اثر تئاتر دانشگاهی در تالار مولوی قطعی شد
اجرای عمومی 6 اثر پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران در تالار مولوی دانشگاه تهران قطعی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیرو تفاهم نامه ای بین حمید مرادویسی دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران و سعید اسدی مدیر مرکز تالار مولوی دانشگاه تهران 6 نمایش برگزیده جشنواره برای اجرای عمومی در مرکز تئاتر مولوی معرفی شدند.
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