به گزارش خبرنگار مهر، پیرو تفاهم نامه ای بین حمید مرادویسی دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران و سعید اسدی مدیر مرکز تالار مولوی دانشگاه تهران 6 نمایش برگزیده جشنواره برای اجرای عمومی در مرکز تئاتر مولوی معرفی شدند.



نمایش های "بازی خانه قیاس الدین مع الفارق" به نویسندگی و کارگردانی سیدمحمد مساوات از دانشگاه هنر و معماری،

"استخوان هایی که خاک کرده ایم" به نویسندگی و کارگردانی سیداحسان عرفانی از دانشکده هنرهای زیبا، "اسکیس" به نویسندگی و کارگردانی جابر رمضانی از دانشگاه سوره و "یه مشت حرف" به نویسندگی و کارگردانی میثم فرهمندیان از دانشکده هنرهای زیبا از آثار برگزیده جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران هستند که در تالار مولوی اجرای عمومی خواهند داشت.



همچنین نمایش های "زمستان، بهار" به نویسندگی و کارگردانی باقر سروش از دانشکده هنرهای زیبا و "مکبث" نوشته ویلیام شکسپیر و کارگردانی حسین نوشیر از دانشکده سینما تئاتر نیز دیگر آثاری هستند که در تالار مولوی در قالب اجرای عمومی به صحنه می روند.