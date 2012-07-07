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۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

رجبی در گفتگو با مهر:

نمایندگان گلستان و خراسان پیگیر اجرای راه آهن گرگان - مشهد هستند

نمایندگان گلستان و خراسان پیگیر اجرای راه آهن گرگان - مشهد هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مینودشت، کلاله و مراوه تپه در مجلس گفت: مجمع نمایندگان گلستان و خراسان شمالی پیگیر راه آهن سراسری گرگان - مشهد هستند.

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هماهنگیهایی با وزیر راه و شهرسازی داشتیم و بشدت پیگیر هستیم تا دستور آغاز عملیات اجرایی این طرح تا پایان دولت داده شود.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح فعالیتی بسیار بزرگ که می تواند در توسعه استان نقش اساسی داشته باشد، را خواهیم داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راهکارهای اسای کنترل تورم و گرانی از سوی این کمسیون به دولت ارائه می شود.

وی افزود: قرار شد راهکارهای اساسی کنترل تورم و گرانی در این کمیسیون بررسی و جمع بندی و به هیئت رئیسه مجلس و دولت ارائه شود.

وی اظهار داشت: این راهکارها باید به صورت نهادینه درآید و کنترل ها نیز روند ثابتی بخود گیرد.

کد مطلب 1643901

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