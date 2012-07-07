کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاههای هرمزگان تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری در جلسه کمیسیون دانشجویی استان با اشاره به در پیش بودن ماه میهمانی خدا و بهره گیری مناسب از فیوضات و برکات این ماه برگزاری ضیافت اندیشه دانشجویان و اساتید را فرصت مناسبی برای تهذیب و تزکیه نفس و ترویج و گسترش فرهنگ اسلامی و ارزشهای معنوی دانست.

وی از دانشگاه به عنوان محل مناسبی برای ترویج و گسترش معارف اسلامی نام برد و افزود: دانشگاه علاوه بر این که سطح علمی دانشجویان را ارتقا می دهد باید برای ارتقای ابعاد معنوی، تقویت ارزش و فرهنگ اسلامی تلاش کند.

معاون استاندار هرمزگان ‌درباره لزوم برگزاری اردوهای ضیافت اندیشه در ماه مبارک رمضان گفت: دانشجویانی که در این ماه مبارک در دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند، خاطرات خوشی ‌دارند و این دوران یکی از بهترین مقاطع تحصیلی آنان به شمار می‌رودو شبهای ماه مبارک رمضان و سحرگاه‌های این ماه طعم دیگری برای دانشجویان دارد و نباید چنین ایامی را از دست داد.

بامری با اشاره به رهنمودها و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاه ها گفت: کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها فرصتی برای تضارب آراء و بیان دیدگاه های کارشناسی در ابعاد مختلف است و باید از این فرصت بنحو مطلوب و شایسته ای استفاده شود.

وی برنامه ریزی برای فعال شدن این کرسی ها در دانشگاه های استان را گامی در راستای سهیم شدن دانشجویان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی دانست و یاد آور شد این نشستها می تواند زمینه ای باشد برای ارائه دیدگاه ها و نظرات سازنده برای بهبود و اثر بخشی فعالیت ها در حوزه های مختلف که دانشگاه باید با برنامه ریزی صحیح هدف گذاری کند.

بامری حاکمیت روح آزاداندیشی را مهمترین و اولین شاخصه کرسی آزاداندیشی دانست و گفت: کرسی آزاداندیشی به معنای واقعی بستری است که شرکت کنندگان، مجری و مخاطب فرصت پیدا می کنند که آزادانه وبدون هیچگونه وابستگی وجمود فکری اندیشه کنند.

وی با بیان این که دانشگاه باید به دنبال علمی تر کردن بحث‌های کرسی‌ها باشد، افزود: بحث‌های مطرح شده باید به صورت علمی در بین دانشجویان و جوانان مطرح شود تا کسی نتواند از آن بهره‌برداری‌های سیاسی کند.

بامری پیرامون ضرورت ایجاد کرسی های آزاد اندیشی، روند برگزاری این کرسی ها و مناظرات علمی در دانشگاه ها را مثبت ارزیابی کرد و استمرار و تقویت هرچه بیشتر آن را در دانشگاه ها مورد تاکید قرار داد و از دانشگاه هایی که تاکنون اقدامات مناسبی در این زمینه انجام نداده اند خواست هرچه سریع تر تدابیر لازم در این خصوص را به کار گرفته و نتیجه اقدامات خود را به این کمسیون ارائه کنند.

در این نشست روسای دانشگاه ها و نمایندگی ها ولی فقیه در دانشگاه پیرامون مسائل و مشکلات مربوط به دانشگاه ها نقطه نظرات و دیدگاه ها ی خود را مطرح و بر برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و ضیافت اندیشه تاکید کردند.