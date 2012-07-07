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۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

رستمیان عنوان کرد:

کمبود نیروی انسانی متخصص در بخش داروسازی کشور

کمبود نیروی انسانی متخصص در بخش داروسازی کشور

دامغان – خبرگزاری مهر: نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش داروسازی کشور با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه در بخش داروسازی کشور با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه هستیم، اظهار داشت: بخش داروسازی کشور به 8 هزار و 500 نفر نیروی انسانی متخصص در این بخش نیاز دارد.

وی تصریح کرد: دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید برای جذب این تعداد نیروی انسانی متخصص تلاش کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از نیروی انسانی به عنوان یک موضوع مهم و اساسی در جامعه یاد کرد و افزود: با جذب و تامین نیروی انسانی می توانیم خدمات خوبی را به جامعه ارائه کنیم.

وی اضافه کرد: باید قدرت جذب و ماندگاری در تامین نیروی انسانی روز به روز افزایش پیدا کند.

رستمیان تصریح کرد: اگر در جذب و تامین نیروی انسانی یک کار کارشناسی صورت گیرد به نفع جامعه است.

وی در پایان گفت: امیدواریم با یک برنامه ریزی مناسب بتوانیم نیروهای انسانی مورد نیاز را در بخش بهداشت و درمان جذب و تامین کنیم.

کد مطلب 1643908

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