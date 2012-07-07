سمنان از حضور در لیگ دسته یک والیبال کشور بازماند/ داوران شاهرودی خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سیمان شاهرود به عنوان منتخب استان سمنان با باخت امروز خود مقابل نماینده استان گلستان با بدشانسی مقام چهارم را از آن خود کرد و از حضور در مسابقات دسته اول جوانان سال 92 باز مانده و به همراه تیم سوم این مسابقات(خراسان رضوی) به دسته دوم راه یافت.
تیم استان سمنان در این مسابقات با سه برد در مقابل سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی 9 امتیازه شد و در کنار تیم خراسان رضوی 9 امتیازه قرار گرفت، ولی چون تعداد گیمهای واگذار کردهاش نسبت به گیمهای واگذار کرده تیم خراسان رضوی بیشتر بود، پس از این تیم به مقام چهارمی بسنده کرد.
اما تیمهای گلستان و مازندران نیز در این مسابقات هر دو 12 امتیازه شدند ولی گلستان به علت واگذاری گیمهای کمتر به مقام قهرمانی رسید و مازندران دوم شد و هر دو تیم به مسابقات دسته اول والیبال جوانان کشور راه یافتند.
تیمهای خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان نیز پس از کسب عناوین پنج و ششم این مسابقات در دسته سوم جوانان کشور حضور خواهند یافت.
روند میزبانی مسابقات قهرمانی جوانان کشور(منطقه سه) توسط شاهرود
علیرضا یاری که از سوی فدراسیون والیبال کشور به سمت سرپرست کل مسابقات قهرمانی جوانان کشور(منطقه سه) منصوب شده بود در حاشیه مراسم اختتامیه این مسابقات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: تیم جوانان سیمان شاهرود چندین سال متوالی است که قهرمان بلامنازع مسابقات جوانان استان سمنان است، لذا این امر در واگذاری میزبانی این مسابقات به شهرستان شاهرود بسیار موثر بود.
وی افزود: میزبانی این مسابقات علیرغم همه سختیهایش، فوایدی برای والیبال شاهرود دارد که حضور تماشاگران شاهرودی در سالنهای ورزشی، ارتقای سطح والیبال شهرستان، حضور داوران شاهرودی در مسابقات مهم و نشان دادن توانمندیهایشان به فدراسیون، مشخص شدن جایگاه والیبال استان سمنان در سطح کشور و .... از جمله فواید آن است.
سرپرست کل مسابقات قهرمانی جوانان کشور(منطقه سه)، همکاری شرکت سیمان شاهرود نیروی انتظامی، کادر پزشکی، شهردار و اعضای شورای شهر شاهرود و بدنه ورزشی را در برگزاری منظم این مسابقات بسیار موثر دانست.
مشکلات میزبانی این مسابقات
سرپرست کل مسابقات قهرمانی جوانان کشور(منطقه سه) تصریح کرد: میزبانی این مسابقات، مشکلاتی نیز برای شاهرود در بر داشت که مهمترین آنها مشکل مالی بود.
یاری گفت: چون پولی که تیمها برای حضور در این مسابقات واریز میکنند بسیار نا چیز است و همه هزینههای برگزاری را جوابگو نیست، شرکت سیمان شاهرود در بخشی از این هزینهها، برگزارکنندگان این مسابقات را کمک کردند که جای بسی تقدیر و تشکر دارد.
وی اضافه کرد: هزینه داوران اول و دوم هر مسابقه را فدراسیون والیبال پرداخت میکند ولی هزینههای داوران خط، منشی و کمک منشی هر مسابقه، خوابگاه بازیکنان، سلف سرویس و ... بر عهده برگزار کنندگان است که هزینههای بسیار بالایی در بر داشت.
به گفته وی بسیاری از تیمهای شرکت کننده در این تورنومنت در پایان مسابقات کتبا از برگزارکنندگان و میزبانی مسابقات تشکر نموده و رضایتمندی خود از نحوی میزبانی، شاهرودیها را اعلام کردند.
شاهرود برای میزبانی این مسابقات امتیاز بالایی خواهد گرفت
سرپرست کل مسابقات قهرمانی جوانان کشور(منطقه سه) با اشاره به اینکه شاهرود پتانسیل برگزاری مسابقات کشوری دیگر را دارد گفت: با توجه به مدارک موجود و گزارش ناظر فنی مسابقات و ... فدراسیون والیبال برای میزبانی این مسابقات، امتیاز بالایی به شاهرود خواهد داد.
یاری خاطر نشان کرد: البته تیم مانند مازندران نیز در این مسابقات انتظاراتی داشتند که در هیچ نقطهای از ایران قابل تامین نبود.
وی گفت: بطور مثال مازندرانیها توقع داشتند برای هر دو بازیکن آنها یک اطاق جداگانه در نظر بگیریم که اصلا مقدور نبود و از همین رو خودشان برای مربیانشان سوئیتی را در سطح شهر کرایه کردند.
وی ضمن گلایه از مسئولان تیم مازندرانی خاطر نشان کرد: متاسفانه این دوستان با ارائه کارت قلابی نسبت به کرایه این سوئیت اقدام نموده و در روز پایانی بدون تسویه حساب محل را ترک کردند، لذا مجبور شدیم برای حفظ شان فدراسیون والیبال، این کار غیر اخلاقی آنها را جبران و هزینه آن سوئیت را پرداخت نمائیم.
یاری تاکید کرد: انتظار ما از دوستانمان در تیم مازندران بیشتر از این بود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص علت این خواسته مازندرانیها، گفت: چون مازندران در لیگ برتر والیبال کشور تیم دارد و ملزم به داشتن تیم جوانان است، بازیکنان این تیم در استان خودشان از همان امکاناتی استفاده میکنند که تیم بزرگسالانشان دارد، لذا توقع دارند ما در این مسابقات همانند آنها اقدام و عمل کنیم که نه مقدور است و نه منطقی.
انتقادات درست به برگزاری این مسابقات
سرپرست کل مسابقات قهرمانی جوانان کشور(منطقه سه) در قسمت دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: البته انتقاداتی به فدراسیون والیبال کشور برای برگزاری این مسابقات وارد است که هم مورد اعتراض ما قرار گرفت و هم مورد انتظار ما بود و امیدواریم در مسابقات بعدی برطرف شوند.
علیرضا یاری گفت: در طول برگزاری مسابقات حتی یک کارشناس از فدراسیون در محل برگزاری آن حاضر نشد و بازیکنان جوانان کشور که بیشتر آنها در سال بعد امیدهای این کشور میباشند را ندید و تعجب میکنم برای تیم ملی جوانانمان چگونه قرار است که استعدادیابی کنند!
وی تاکید کرد: خانوادهها انتظار داشتند کارشناسان فدراسیون از نزدیک بازی فرزندانشان را میدیدند و در صورت استحقاق به اردوهای تیم ملی دعوت میکردند تا آنها نیز دلگرم به حضور فرزندشان در این ورزش شوند.
سرپرست کل مسابقات قهرمانی جوانان کشور(منطقه سه) ایراد بعدی این مسابقات را نمایشی بودن آنها ذکر کرد و گفت: این مسابقات هدفدار دنبال نشد، در این مسابقات چهرهای شاخصی از تیم مازندران، سمنان و سیستان و بلوچستان بودند که فاکتور دعوت به تیمهای ملی را داشتند ولی هیچ کس در فدراسیون به این موضوع توجهای نکرد.
یاری گفت: شریط سنی در دیگر مقاطع، دوسال -دوسال است یعنی هر بازیکن با توجه به سنش میتواند دو سال در یک مقطع مانند نوجوانان، امید و ... بازی کند ولی در مقطع جوانان این عدد یک سال است و اکثر بازیکنان این دوره از مسابقات قهرمانی جوانان کشور، آخرین حضورشان در رده جوانان است و در سال بعد میبایستی در امیدها توپ بزنند، لذا این موضوع مهمی است که فدراسیون باید به آن توجه کرده و در تصمیماتش مورد لحاظ قرار دهد.
به گفته وی همه عوامل و بازیکنان هر تیم میبایستی تا قبل از شروع مسابقات مدارک خود را به فدراسیون ارائه داده و کارت شرکت در مسابقات برایشان صادر میشد ولی متاسفانه برخی بازیکنان تیمهای مازندران و خراسان رضوی به دلیل نقص مدارک، کارت حضور در مسابقات برایشان صادر نشده بود و ناظر فنی مسابقات بر خلاف بخشنامههای برگزاری مسابقات و پس از چند تلفن، اجازه بازی این بازیکنان را داده و به اعتراضهای ما نیز توجهی نکردند.
وی گفت: به صورت کلی بگویم که حضور ناظر فنی مسابقات از استان خراسان رضوی که در این مسابقات تیم دارد، یک نکته تاریک بود که میبایستی برگزار کنندگان مسابقات در فدراسیون دقت بیشتری میکردند و بنده به عنوان یک کارشناس آن را نمیپسندم.
همزمانی کنکور سراسری با مسابقات
سرپرست کل مسابقات قهرمانی جوانان کشور(منطقه سه) گفت: افتتاحیه و اختتامیه این بازیها با کنکور سراسری و دانشگاه آزاد همزمان شده بود که این امر باعث شد برخی خانوادهها اجازه حضور فرزندانشان در این مسابقات را ندهند.
یاری با اشاره به اینکه طبق قانون هیچ بازیکنی حق خروج از اردو تا پایان مسابقات را ندارد؛ اضافه کرد: ما مجبور شدیم در برخی موارد چشمپوشی کنیم تا خدای ناکرده به آینده تحصیلی این بازیکنان لطمهای وارد نشود.
وی تصریح کرد: دو بازیکن از خراسان رضوی برای کنکور به مشهد بازگشته و ساعت چهار صبح روز بازی آخر (جمعه) برگشتند و در ساعت نه صبح بازی کردند! این مشکلات بر سطح بازیها نیز تاثیر گذاشته و بازدهی بازیکنان را کاهش میداد.
یاری گفت: این معظل گریبانگیر تیم استان خودمان نیز شده بود و لیبروی تیم ما پس از برگزاری آزمون کنکور و تنها دقایقی قبل از شروع مسابقه به بازی رسید که این امر نظم تیم استان سمنان را برهم ریخت و تشنج بوجود آمده از این امر، روحیه همه بازیکنان را خراب کرده و استرس حاکم مانع انجام بازی مقبولی از سوی آنها شد.
یاری تاکید کرد: مسئولان نهادهای مختلف حکومتی باید تعامل بیشتری داشته باشند تا اینگونه مسابقات در سطح بهتری برگزار شده و جوانان ما و خانوادههایشان انگیزه حضور در این تورنومنتها را داشته باشند.
به گفته وی: کنکور یکی از موانع برگزاری این مسابقات بود و موانع زیاد دیگری که از حوصله بحث ما خارج است، سد راه ما بود و شایسته است مسئولان فدراسیون توجه بیشتری به آنها داشته باشند.
مشکلات تیم سیمان شاهرود (نماینده استان سمنان)
رئیس هیئت والیبال شهرستان شاهرود گفت: استان ما در بهمن سال 90 قهرمانی جوانان استان را برگزار کرد ولی در حد فاصل بین آن مسابقات و مسابقات قهرمانی جوانان کشور(حدود 5ماه) را به بطالت گذرانده و بازیکنانی که به عنوان نماینده استان شناخته شدند، هیچ تمرینی برای هماهنگی با یکدیگر نداشتند و فقط هشت روز قبل از شروع مسابقات دور هم جمع شدند، این زمان کافی و مناسبی برای حضور در این مسابقات مهم نبوده و نیست.
یاری افزود: بازیکنان تیم استان سمنان از همه شهرستانهای استان هستند، پس نیاز است که بیشتر تمرین کنند و با یکدیگر هماهنگتر شوند.
وی اضافه کرد: برای این مسابقات 18 نفر به اردو دعوت شدند که شش نفر آنها (دامغان، سمنان و گرمسار هر کدام دو نفر) به دلایل مختلف به این مسابقات نیامدند، از این شش نفر یک نفر پاسور و مابقی قدرتیهای تیم بودند، غیبت آنها باعث شد ارنج تیم استان ما بهم بریزد و فقط به سرعتیهایمان اکتفا کنیم که این امر به مانعی برای پیشرفت ما تبدیل شد.
این پیشکسوت والیبال استان سمنان تصریح کرد: البته برخی بازیکنان ما نیز در حد و اندازهها خودشان نبودند و نتوانستند که انتظارات کارشناسان را برآورده نمایند و قسمت عمدهای از موفقیتهای ما مدیون حضور بزرگان والیبال شاهرود مانند آقایان ناصر قاسمی، محمود عبدالهیان و ... در کنار تیم و تشویق و هدایت بازیکنان بود.
یاری گفت: نبود ذخیرههای مناسب در برخی پستها، کادر فنی تیم ما را زجر میداد، بطور مثال اگر پاسور تیم ما خدای ناکرده آسیب میدید، ذخیره او در حد 50 درصد این بازیکن هم نبود و همین امر استرسهایی را برای کادر فنی تیم ما بوجود میآورد.
داورن شاهرودی خوش درخشیدند
دبیر کمیته داوران هیئت والیبال استان سمنان با اشاره به موفقعیت داوران شاهرود در امر قضاوت این مسابقات گفت: ناظر فنی این مسابقات از عملکرد داوران شاهرودی بسیار اعلام رضایت نموده و به مسئولان برگزاری مسابقات گفته است که "... از داوران ملی شاهرود، آقایان امیر عرب اسماعیلی و محمدرضا آشوری بسیار قوی قضاوت نمودند و حتی برخی کمک داوران شاهرودی شایستگی حضور و قضاوت در مسابقات لیگ برتر را دارند...".
یاری تصریح کرد: برخی داوران اعزامی که کاندیدای بین المللی نیز هستند، در حد داور درجه دو و سه حاضر شدند و به عنوان یک کارشناس داوری که عمری را در این راه گذراندهام عرض میکنم، داوران شاهرودی از داوران اعزامی قویتر بودند.
به گفته وی، حضور داوران ما در این مسابقات، فدراسیون والیبال کشور را متقاعد خواهد کرد که ما را باور کنند و از این پتانسیلهای ملی در قضاوتهای مهم استفاده کنند، از دیگر محاسن حضور داوران ما در این مسابقات میتوان به افزایش اعتماد بنفس آنها برای شرکت در مسابقات مهم یاد کرد.
رئیس کمیته داوران هیئت والیبال شهرستان شاهرود اضافه کرد: درگذشته هر وقت گلایه میکردیم که چرا از داوران ما در مسابقات مهم کشوری استفاده نمیکنید؛ فدراسیون جواب میداد که استان شما در لیگ برتر تیم ندارد و به عبارت دیگر استان شما فعال نیست، این خود ظلمی آشکار در حق مربیان و داوران ماست که باید در آینده با کمک مسئولان استان و فدراسیون آن را حل کنیم.
برنامههای آتی هیئت والیبال شاهرود
رئیس هیئت والیبال شهرستان شاهرود گفت: از فردا "یکشنبه" سرکار خانم نوری مدرس بین المللی فدراسیون والیبال، برای برگزاری کلاس آموزش داوری درجه سه بانوان وارد شاهرود خواهد شد و به امر آموزش 25 داوطلب داوری این شهرستان خواهد پرداخت.
علیرضا یاری اضافه کرد: مسابقات جام رمضان را نیز برنامهریزی کردهایم و در اولین قدم سرپرستان تیمهای حاضر در این مسابقات را دعوت نموده و به خواست آنها، نحوه برگزاری مسابقات را تغییر دادهایم که البته برای ما دردسرهای فراوانی داشت.
عضو هیئت رئیسه هیئت والیبال استان سمنان خاطر نشان کرد: کلاس ارتقای مربیگری درجه 2 به یک را در خواست کرده بودیم که دکتر شوندی با آن موافقت نموده و گفته است که در این کلاس میبایستی 10 مربی از استان سمنان و 15 مربی از استانهای همجوار شرکت نمایند ولی در حال رایزنی با وی میباشیم تا این تناسب را برهم زنیم و 15 مربی را از استان خودمان در این کلاس شرکت دهیم.
یاری گفت: در حال حاضر در استان سمنان حدود 38 نفر دارای کارت مربیگری درجه دو می باشند که حدود 27 نفر آنها شاهرودی هستند.
رئیس هیئت والیبال شهرستان شاهرود در پایان این گفتگو به خبرنگار مهر گفت: برای اولویت بندی حضور مربیان در این کلاسها دو شرط گذاشتهایم که فعالیت مداوم مربیان و داشتن تیم یکی از این شروط است و دوم اینکه فاصله بین کارت درجه سه این مربیان با تقاضای درجه دو آنها خیلی نباشد.
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