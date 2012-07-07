بیش از 3 هزار بیمار نیازمند بطور رایگان درمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لعبت گرانپایه دبیر مجمع درمانگران داوطلب (مدد) محرومان سازمان نظام پزشکی با اعلام این مطلب، گفت: با تعیین مناطق محروم و کم برخوردار شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی به عنوان مقصد متخصصان اعزامی این سازمان جهت ارایه خدمات رایگان درمانی، از مدتی قبل گروهی از پزشکان عمومی با استقرار در این منطقه ضمن معاینه بیماران به غربالگری بیماری‌ها و شناسایی تخصص‌های مورد نیاز مردم این بخش پرداختند.

وی افزود: پس از آن همزمان با میلاد مسعود منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج)، از 14تا 16 تیرماه 1391 جمعی از متخصصان جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، متخصص اطفال، متخصص داخلی، متخصص پوست و مو، متخصص نورولوژی، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص رادیولوژی، متخصص بیهوشی، متخصص چشم و متخصص اورولوژی به همراه چند پزشک عمومی و ماما در مناطق مختلف این شهرستان مستقر شدند و تا پایان روز 16 تیرماه بیش از 3052 نفر از بیماران را ویزیت و به آنان خدمات درمانی رایگان ارایه نمودند.

به گفته گرانپایه، انجام 67 مورد عمل جراحی، بخشی دیگر از خدمات رایگان متخصصان گروه مدد محرومان نظام پزشکی به بیماران نیازمند این منطقه بوده است.

وی در پایان از استانداری، فرمانداری، مسئولان دانشگاهی، شبکه بهداشت و درمان و رئیس و کارکنان سازمان نظام پزشکی استان خراسان جنوبی که زمینه ارایه خدمات تخصصی مدد محرومان را در این منطقه فراهم کردند، تقدیر و تشکر کرد.