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۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

محمدی عنوان کرد:

12 باب مسکن مددجویی در بهمئی آماده واگذاری است

12 باب مسکن مددجویی در بهمئی آماده واگذاری است

بهمئی - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد شهرستان بهمئی گفت: 12 باب مسکن مددجویی توسط کمیته امداد و بامشارکت مددجویان احداث و آماده واگذاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این نهاد در سالهای90 و 91 اقدام به احداث 94 واحد مسکن شهری و روستایی برای افراد مددجو کرده که از این تعداد 24 واحد شهری و 70 واحد روستایی است.

وی بیان داشت: 12 واحدمسکن شهری آماده بهره برداری است و برای هر واحد 60 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان بهمئی عنوان کرد: هر مددجو با آورده 25 میلیون ریال به بنیاد مسکن معرفی می شود و بعد از آن کمیته امداد با سپره گذاری در بانک عامل، باز پرداخت تسهیلات را بر عهده می گیرد.

وی تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون مبلغ یک میلیارد و 440 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به مددجویان شهری و 160 میلیون ریال کمک بلاعوض به افراد تحت حمایت روستایی برای احداث یا تعمیر مسکن، پرداخت شده است.

کد مطلب 1643921

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