به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری در مراسم افتتاح واحدهای صنعتی در بشل سوادکوه و بندپی بابل اظهار داشت: ارتقا و کیفیت استفاده صحیح و منطقی اقتصادی از منابع انسانی، از اصول تولید و مدیریت بر ضایعات است.

وی افزود: مدیریت درست، بدنبال پرهیز از هرگونه اتلاف انرژی برق، گاز و استفاده از سوخت بطور استاندارد و منطقی است.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: مشارکت بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ، در رشد و شکوفایی استان مثمر ثمر خواهد بود.

وی افزود: افتتاح و بهره برداری هریک از واحدهای تولیدی و صنعتی، افزایش تولید و اشتغال را در استان فراهم و هزینه جانبی امنیت قضایی و حقوقی را کاهش می دهد و فرد بدنبال یک بستر مناسب برای آینده، گام برخواهد داشت.

عباس علی وفایی نژاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت : شرکت مازرو طب تولید کننده انواع محصولات پزشکی ، با حجم سرمایه گذاری مبلغ 38 میلیارد ریال در شهرک صنعتی بشل سوادکوه برای تعداد 49 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: شرکت پویا آیش مازند تولید کننده انواع کاغذ، باحجم سرمایه گذاری مبلغ 100 میلیارد ریال در شهرک صنعتی بندپی بابل برای تعداد 102 نفر اشتغال ایجاد کرده است.