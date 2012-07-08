روش تبلیغ روحانیان مبتنی بر کارشناسی دینی و اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالحسن ایزدخواه شامگاه شنبه در کارگاه آموزشی استادان حوزه دین شهرستان دامغان، قدرت یک مبلغ را دانایی او ذکر کرد و افزود: یک مبلغ دین باید با مطالعه و بالا بردن آگاهی خود نسبت به تمامی مسائل بتواند پاسخ گوی نیاز مخاطبان باشد.

ایزدخواه اظهار داشت: اگر مخاطب احساس کند که مبلغ سواد کافی نداشته و نمی تواند به سوالات و شبهات وی پاسخ دهد از او سلب اعتماد می کند.

نخبه دفتر تبلیغات اسلامی قم با بیان راه های پاسخ به شبهات افزود: طرح سئوال برای شناخت بیشتر و جواب شبهه برای بر طرف کردن شک و تردید در شنونده است، چون شبهه به حق شباهت دارد بیشتر از سوی دشمن مطرح است.

این استاد علم اخلاق با تاکید بر احساس مسئولیت تصریح کرد: هر مسئولی در هر پست و مقامی که هست باید احساس مسئولیت داشته باشد تا منویات مقام معظم رهبری در رابطه با تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و ... محقق شود.

ایزدخواه با تأکید بر اینکه مبلغان دین ضمن کسب بصیرت، باید آگاهی‌بخشی لازم در جامعه را ایجاد کنند تصریح کرد: جایگاه دانش و روش تبلیغ روحانیان باید مبتنی بر کارشناسی دینی و اسلامی باشد.

کارگاه آموزشی استادان حوزه دین با حضور 50 نفر از مبلغان و مبلغات، مداحان و فرهنگیان در دامغان برگزار شد.