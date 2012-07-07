مسابقات رایانه ای جام دیجیتال در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح اولین دوره مسابقات جام دیجیتال در استان با اشاره به اینکه اولین دوره مسابقات بازیهای یارانه ای در استان برگزار می شود افزود: هدف بیشتر این بازیها پرکردن اوقات فراغت در بین جوانان می شود.

وی افزود: این مسابقه به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد مازندران برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ ارشاد اسلامی مازندران گفت: حدود 500 مسابقه در رده های مختلف بین 310 شرکت کننده برگزار می شود.

ابراهیمی گفت: از این تعداد سه نفر به مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی اعزام می شوند.

وی ادامه داد: مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی در 23 تا 27 تیرماه در مجتمع برج میلاد تهران برگزار می شود.

این مقام مسئول افزود: مسابقات بین الملی با حضور 18کشور جهان به میزبانی ایران در اواخر تیرماه برگزار می شود.

ابراهیمی با اعلام اینکه بازیهای رایانه ای کار ابتکاری است افزود: اولین بازیهای یارانه ای در قالب مسابقات فوتبال در استان برگزار می شود.

وی از عدم وجود امکانات در خور شان برگزاری این مسابقه در استان ابراز شرمندگی کرد.

ابراهیمی با اعلام اینکه بازیهای دیجیتالی توان فکری و ذهنی جوانان را افرایش می دهد افزود: این افراد می توانند جز چهرهای باشند که در المپاد جهانی مقام بیاورند.