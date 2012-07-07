بیمارستانها بر اساس استانداردهای اعتباربخشی رتبه بندی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا تویسرکان‌منش روز شنبه در نشست خبری نخستین کنگره بین‌المللی اعتباربخشی در حوزه بهداشت و درمان که قرار است 19 تیر ماه جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار شود، با بیان اینکه تدوین استانداردهای ملی اعتباربخشی ایران از سه سال گذشته آغاز شد، افزود: این طرح سال گذشته از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شد و سال 91 در تمامی بیمارستانهای کشور لازم‌الاجراست.

وی با بیان اینکه پیش از این برای این نوع از استانداردسازی تجربه‌ای نداشتیم، گفت: ایده اولیه واگذاری این کنگره سال گذشته به وجود آمد و با کشورهایی نظیر هند، مالزی، آلمان و لبنان که تجارب موفق‌تری در این خصوص داشتند، وارد تعامل شدند. در نهایت نخستین کنگره بین‌المللی اعتباربخشی با حضور 15 سخنران از کشورهای خارجی و صاحبنظران داخلی در روز نوزدهم تیرماه برگزار خواهد شد.

به گفته عضو کمیته حاکمیت بالینی وزارت بهداشت، این کنگره با حضور یک هزار نفر از مدیران و سیاستگذاران سلامت کشور برگزار خواهد شد.

تویسرکان‌منش افزود: همچنین چهار کارگاه ایمنی بیمار، رهبری و مدیریت موثر در بیمارستان و بیان تجربیات موفق در کشورهای دیگر برگزار می‌شود و مواردی نظیر افزایش بهره‌وری، نقش پزشکان در اعتباربخشی، مفهوم اعتباربخشی در نظام سلامت، نقش اعتباربخشی در تغییر رویکرد مدیریتی در هدایت و رهبری مراکز درمانی، فعالیت‌های لازم برای اعتباربخشی نظیر ارتباطات موثر، صنعت‌سازی و همچنین نقش اعتباربخشی در اثربخشی خدمات بالینی از جمله محورهای موضوعی برگزاری کنگره خواهند بود.

دبیر اجرایی نخستین کنگره بین‌المللی اعتباربخشی ارتقای دانش و آگاهی مراکز بهداشتی و درمانی در خصوص مفهوم اعتباربخشی، شناخت راهکارهای کاربردی استانداردهای اعتباربخشی در مراکز درمانی و بررسی چالش‌های پیش‌روی استانداردهای اعتباربخشی را از جمله اهداف برگزاری این کنگره دانست و گفت: اقبال روزافزون جهانی به ویژه در دهه اخیر به ارتقای استانداردهای ارتقابخشی در جهان نشان ‌دهنده توجه به جایگاه این استانداردها در ارائه مراقبتهای ایمن است. در همین راستا کشور درصدد عملیاتی نمودن فرآیند اعتباربخشی به عنوان ابزار علمی و کارآمد ارتقای مستمر کیفیت در مراکز درمانی است.

تویسرکان منش درباره چگونگی رعایت حقوق بیمار در رتبه‌ بندی بیمارستانها بر مبنای استانداردهای رعایت ‌بخشی، افزود: منشور حقوق بیمار در آبان 1388 مجددا اصلاح و به بیمارستانها ابلاغ شد. بر این اساس دریافت مطلوب خدمات، حق بیمار است. همچنین حق انتخاب آزادانه روش درمانی، محرمانه نگه داشتن اسرار بیمار، بهره‌مندی از سیستم کارآمد رسیدگی به شکایتها، در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم و کافی به بیمار، از جمله دیگر بندهای مندرج در منشور حقوق بیمار هستند.

وی ادامه داد: این مبانی به استانداردهای اعتباربخشی اضافه شده‌اند. امید است توجه بیشتری بر روی استانداردسازی خدمات درمانی در بیمارستان‌ها صورت پذیرد.

دبیر اجرایی نخستین کنگره بین‌المللی اعتباربخشی با بیان اینکه نتایج اعتباربخشی در زمان مقتضی اعلام و بیمارستانها بر حسب آن درجه‌ بندی می‌شوند، عنوان کرد: نتایج حاصل از نخستین پیمایش و ارزیابی بیمارستانها بر مبنای استانداردهای اعتباربخشی تا پایان سال 91 اعلام و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بر این اساس مردم هستند که تصمیم می‌گیرند کدام بیمارستان را برای درمان خود انتخاب کنند.