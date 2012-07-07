به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس گزارش روز جمعه bls در ماه ژوئن گذشته و برای سومین ماه متوالی تنها 80 هزار شغل جدید ایجاد شده است.

این در حالی است که کارشناسان معتقد هستند که تنها برای ثابت نگه داشتن تعداد افراد بیکار، اقتصاد آمریکا ماهانه به 125 هزار شغل جدید نیازمند است.

این آمار ضعیف اشتغال قادر به پایین آوردن نرخ 8.2 درصدی بیکاری آمریکا نبوده است و جامعه آمریکا نگران این موضوع است که بحران اقتصادی اروپا، وضعیت اقتصادی آمریکا را بدتر کند.

پس از اعلام گزارش bls رسانه های متمایل به جمهوری خواهان شدیدا باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا را مورد شماتت قرار دادند.

هفته نامه سیاسی نیو ریپابلیک به انتشار گزارشی با عنوان "گزارش اشتغال امروز: وضعیت بخش خصوصی خوب *نیست*" و با اشاره به گفته ماه قبل اوباما، به انتقاد از برنامه های اقتصادی او پرداخته است.

ماه پیش اوباما در اظهار نظری گفته بود که وضعیت بخش خصوصی خوب است. این اظهار نظر واکنش تندی را از طرف جمهوری خواهان در برداشت زیرا بر اساس گزارش bls در آن ماه وضعیت بخش خصوصی به هیچ وجه خوب نبود.

مجله نشنال ریویو بر اساس گزارش اشتغال bls چهار سال اقتصاد دولت اوباما را ناامید کننده خواند و با استناد به آمار بهبود وضعیت اقتصادی در زمان ریگان، بهبودی برای اقتصاد امریکا با برنامه های کنونی باراک اوباما، در چشم انداز پیش رو را متصور ندانست.

نشنال ریویو با انتقاد از کمپ دموکرات ها می نویسد: دموکرات ها با اصرار خود بر بهتر شدن وضعیت اقتصاد در سال های 2009، 2010، و 2011 و نیاندیشیدن چاره ای برای اقتصاد، عامل ادامه وضعیت بدی اقتصادی هستند.نشنال ریویو در ادامه می افزاید با اینکه آمار به وضوح نشان دهنده عدم بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا است اما سیاست گذاران دموکرات از مواضع خود عقب ننشسته اند.

گزارش bls فرصتی برای رقیب اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده تا جامعه آمریکا را در انتخابات ریاست جمهوری با خود همراه سازد. میت رامنی با انتقاد از اوباما، گزارش bls را ضربه ای مهلک نامیده است.

گزارشات ماهانه اشتغال می تواند نقش سرنوشت سازی در تصمیم گیری رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته باشد.

اندی اسمیت رئیس مرکز پیمایش دانشگاه نیوهمپشایر با اشاره به وضعیت بد اقتصادی اظهار داشته است: "عموما مردم بر اساس کیف پول شان رای می دهند، و اگر کیف پولشان خالی باشد، آنها فردی را مقصر می دانند که آن فرد رئیس جمهور است."

روزنامه واشنگتن اگزمینر با پرداختن به گزارش bls و انتقاد از برنامه ای اقتصادی اوباما، در گزارشی جداگانه با عنوان "اوباما: سی ماه بهانه برای آمار بد اشتغال" به 30 مورد از سخنرانی های اوباما با استناد به وبسایت کاخ سفید ارجاع داده است که در این سخنرانی ها اوباما گفته است از آمار "بیش از حد سوبرداشت نکنید".