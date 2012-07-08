به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا پیش از ظهر روز یک شنبه در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) سمنان با اشاره به اینکه بارزترین آثار نظام و حکومت اسلامی، اقامه نماز و پرداخت زکات است، افزود: دین مبین اسلام، کامل ترین و برترین دین الهی است که برنامه ای جامع و کامل برای زندگی مادی و معنوی انسان ارایه کرده است.

وی با بیان اینکه اسلام در تمام امور دستورات دقیق و حکیمانه ای از جمله رابطه فرد با خدا، واجب شدن نماز و روز را مطرح ساخته است اظهار داشت: پرداخت زکات یکی از موضوعات و مواردی است که اسلام سفارش زیادی به انجام این فریضه کرده است.

تقوی نیا تصریح کرد: حضرت امام(ره) با هوشیاری و الهی بودنش که همه از سیره انبیاء و ائمه معصومان(ع) الگو گرفته است کارهایی انجام دادند که فوق تصور ما بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان فرمان تشکیل بنیاد شهید و کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی از کارهایی بود که امام خمینی(ره) با الگو گرفتن از سیره انبیاء(ع) فرمان تشکیل آنها را صادر کرد.

وی یکی از رمزهای موفقیت فرد را کمک و خدمت به نیازمندان عنوان کرد و اظهار داشت:اسلام سفارش زیادی به انفاق کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با تاکید بر این‌که پرداخت زکات از افزایش فاصله طبقاتی در نظام اسلامی جلوگیری می کند، تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و با استفاده از ظرفیت خوب مبلغان اعزامی نقش موثری در فرهنگ سازی این امر دارند.

تقوی نیا در پایان آمادگی اداره تبلیغات اسلامی را در همکاری و مشارکت امر ترویج و گسترش فرهنگ زکات از طریق شبکه تبلیغ و هیئت های مذهبی اعلام کرد.

علی ذوالفقاری مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سمنان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از سازمان تبلیغات اسلامی در امر تبلیغ زکات، گزارشی از فعالیت های کمیته امداد در بخش فرهنگی، اشتغال زایی و دانشجویی ارائه کرد.