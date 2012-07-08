12 کار گروه طرح هجرت سه در استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول خواهران ناحیه بسیج دانشجویی استان سمنان، در جلسه اعزام دانشجویان طرح هجرت سه که در گلزار شهدای سمنان برگزار شد با اشاره به تشکیل 12 کار گروه طرح هجرت سه در این استان، اظهار داشت: هدف و انگیزه برگزاری اردوهای جهادی فقط ایجاد عمران و آبادانی و تقویت میدان معنویت در مناطق محروم نیست، بلکه رشد و شکوفایی معنوی و معرفتی جهادگران از اهداف والای این حرکت بزرگ است.
وی گفت: 12 کارگروه کشاورزی، بهداشت روانی و درمانی، فرهنگی، هنری، آموزشی، علمی و پژوهشی و تربیتی بدنی به منظور طرح هجرت سه تشکیل شده است.
محمدتقی خاطرنشان کرد: اعزام دانشجویان به مناطق بیارجمند، خانخودی، قلعهبالا، کپور، قلعه پایین، دستجرد، غزازان، دزیان و پزدو طی هفت مرحله انجام خواهد شد.
وی تاریخ اعزام ها را در سه مقطع زمانی دهم تا 16 تیرماه ، 16 تا 23 و 22 تا 30 تیرماه اعلام کرد.
برگزاری جلسه کارگروه صالحین سپاه ناحیه شاهرود
فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در جلسه کارگروه صالحین سپاه این ناحیه اظهار داشت: ما در عصر غیبت امام زمان(عج) بسر می بریم و باید تلاش کنیم تا زمینه ظهور حضرت ولی عصر(عج) را فراهم آوریم.
سرهنگ پاسدار عباس مطهری با تاکید بر اینکه جلسات حلقههای صالحین یکی از راه های گسترش فرهنگ مهدویت است افزود: باید تلاش شود در جلسات صالحین به موضوع مهدویت و انتظار توجه ویژهای شود چرا که دشمنان ما نیز به این موضوع توجه ویژهای دارند و سرمایه گذاری عظیمی نیز انجام داده اند.
حجت الاسلام علیرضا اسکندرپور مسئول تربیت و آموزش سپاه ناحیه شاهرود نیز در این جلسه گفت: باید برای کار فرهنگی وقت گذاشت و تلاش نمود و ناامید نشد و از راه های مختلف برای به نتیجه رسیدن استفاده کرد تا ان شاالله با تشکیل حلقه های صالحین در همه پایگاه ها بتوانیم در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان سد دفاعی قوی برگزار کنیم.
لازم به توضیح است که در سطح ناحیه شاهرود قریب به 500 حلقه فعال صالحین در پایگاه ها و واحدهای مقاومت بسیج مشغول فعالیت هستند.
برگزاری نشستی با موضوع امام شناسی در شاهرود
استاد حوزه علمیه شاهرود در نشستی با موضوع امام شناسی در پایگاه قائم آل محمد(عج) بازار شاهرود اظهار داشت: فلسفه وجودی انتظار آماده کردن جامعه برای حضور عدالت گستر در جهان است.
حجت الاسلام رسول بخشی با اشاره به روایتی گفت: عبدالله بن فضل هاشمی میگوید: امام صادق (ع) فرمود: حضرت صاحب الامر ناچار غیبتی خواهد داشت، به طوری که گمراهان در شک واقع میشوند. سؤال کردم: چرا؟ فرمود: مجبور نیستیم علتش را بیان کنیم گفتم: حکمتش چیست؟ فرمود: همان حکمتی که در غیبت حجت های گذشته وجود داشت در غیبت آن جناب وجود دارد. اما حکمتش جز بعد از ظهور او ظاهر نمی شود.
کارشناس صالحین حوزه بسیج اصناف الهادی شاهرود افزود: در دوران غیبت کبری، با غایب شدن حجت خدا، مردم به استقامت و پایداری نسبت به دین امتحان میشوند تا منتظرین واقعی از غیر واقعی تمیز داده شده و هر کدام پاداشی در خور موفقیت در این امتحان به دست آورند.
کارگاه آموزشی مبلغان و سرگروههای صالحین برگزار شد
کارگاه آموزشی حضوری مبلغین، مبلغات و تربیت مربی حوزه های علمیه و سرگروه های حلقههای صالحین پایگاههای شهری و روستایی شهرستان دامغان به همت اداره تبلیغات اسلامی در سالن بهزیستی این شهرستان برگزار شد.
استاد حوزه علمیه قم در این کارگاه گفت: مبلغ یا مربی باید هنگام آموزش به متربیان توجه ویژهای داشته باشد تا اگر آموزش و جذب مخاطب با موفقیت روبهرو شود.
حجتالاسلام راستگو گفت: یکی از نکات ویژه و مورد توجه شناخت است که یک مربی ابتدا باید خود را از جنبههای روانی، جسمی و روحی بشناسد و سپس مخاطبین خود را از لحاظ سن، جنس، معلومات، فرهنگ و زبان مورد شناسایی و بررسی قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: هر چه سن مخاطب کمتر باشد مربی باید با داستان خیالی، مسابقات و لطیفه فضای آموزشی را طرحریزی کند چرا که کودکانی در سنین خردسالی بیشتر در دنیای خیالی و سفرهای خیالی سیر میکنند ولی هر چه مخاطب بزرگتر باشد باید به تناسب سن او با او رفتار شود.
ویزیت رایگان مردم در روستای بادله کوه دامغان انجام شد
مسئول بهداری سپاه ناحیه دامغان، از ویزیت رایگان 65 نفر از مردم روستای بادله کوه دامغان خبر داد.
محمدعلی صرفی با بیان اینکه از آغاز سال جاری تا کنون، طرح ویزیت و اعزام اکیپ رایگان به مناطق محروم در نقاط مختلف شهرستان به صورت جدی و پیگیری شده اظهار داشت: در این مدت چهار تیم پزشکی مردم را ویزیت رایگان کردند.
وی هدف از اجرای این طرح را محرومیت زدایی، کمک به درمان و بهداشت شهرستان و توابع، پشتیبانی از مأموریتهای بسیج و جذب آحاد مردم در ردههای بسیج عنوان کرد و افزود: این طرح با کمک درمانگاه امام حسین سپاه پاسداران و شبکه بهداشت و درمان دامغان اجرا شده است.
نخستین دوره آموزش خبرنویسی در تیپ 12 پیاده قائم(عج) برگزار شد
نخستین دوره آموزش مقدماتی خبرنویسی خبرنگاران پاسدار تیپ 12 پیاده قائم (عج) به همت روابط عمومی و تبلیغات تیپ 12 قائم (عج) در تیپ برگزار شد.
مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه قائم آل محمد (عج) سمنان با اعلام این خبر گفت: این دوره آموزشی با هدف افزایش و تقویت توانمندیهای و ارتقای اطلاعات علاقه مندان به حرفه خبرنگاری برگزار شد.
محمد فلاحی اظهار داشت: امروزه رسانهها به خوبی از اهمیت انتشار اخبار در جذب مخاطبان آگاهی یافته و به همین جهت خبرنگاری و شیوههای متنوع اطلاعرسانی به یکی از مهمترین وظایف آنان تبدیل شده است.
مسئول روابط عمومی و تبلیغات تیپ 12 قائم (عج) سمنان خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی ارکان و عناصر خبر، ارزشهای خبری، شیوه صحیح نگارش خبر و نحوه اطلاعرسانی سریع و به موقع آموزش داده شد.
این دوره آموزشی با حضور 10نفر از خبرنگاران پاسدار تیپ به مدت یک روز برگزار شد.
برگزاری دوره آموزشی بررسی دیدگاههای امام خمینی(ره) پیرامون بسیج در گرمسار
کارشناس عقیدتی تربیتی بسیج گرمسار در دوره آموزشی بررسی دیدگاههای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری درخصوص بسیج که در هیئت رزمندگان اسلام گرمسار برگزار شد اظهار داشت: بسیجیان با توجه به توطئههای آشکار و پنهان دشمنان نظام و انقلاب، باید بصیر و دشمنشناسی قوی باشند.
فخرالسادات طباطباییفر خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری میفرمایند "بسیجان باید آگاهی خود را تقویت کنند و نظام جمهوری اسلامی در همه عرصه ها به بسیج نیاز دارد".
کارشناس عقیدتی تربیتی بسیج گرمسار تأکید کرد: خط مستقیم ولایت فقیه تنها راه نجات و عاقبتبخیری است و بسیجیان همیشه پیرو رهبر و گوش به فرمان ایشان هستند.
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