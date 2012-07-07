فضای فیزیکی بیمارستان 160 تختخوابی ولایت دامغان مناسب نیست

عبدالرحمان رستمیان در حاشیه بازدید از بیمارستان 160 تختخوابی ولایت دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فضای فیزیکی بیمارستان جدید دامغان باید از استانداردهای بالایی برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: تامین نیروی انسانی برای این بیمارستان از ضروریات است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تجهیز بیمارستان ولایت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بهره بردار این پروژه در حال انجام است و امیدواریم در آینده نه چندان دور بهره برداری رسمی از این بیمارستان آغاز شود.

رستمیان ابراز امیدواری کرد تا بخش عمده ای از مشکلات بهداشتی و درمانی دامغانی ها با افتتاح این بیمارستان رفع شود.

وی ضمن تاکید بر تلاش همگان برای ارتقاء وضعیت بهداشت و درمان شهرستان دامغان تصریح کرد: پیشنهاد می کنم بعد از انتقال کامل بیمارستان فعلی به بیمارستان جدید، بیمارستان برادران رضایی دامغان که اکنون از آن استفاده می شود به کلینیک تخصصی تبدیل شود.

وی هدف اصلی از پیشنهاد خود را رفع نیازهای بیماران در داخل شهر بیان کرد.

رستمیان در پایان خواستار ایجاد میدان جدید در ابتدای ورودی بیمارستان جدیدالاحداث 160 تختخوابی ولایت دامغان شد و گفت: با ایجاد این میدان با طراحی نقشه از سوی شهرداری و با همکاری شورای فرعی ترافیک شهرستان دامغان می توانیم در کاهش تصادفات موثر باشیم که امیدواریم این موضوع به زودی محقق شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی از کلیه بخش ها و قسمت های بیمارستان جدیدالاحداث 160 تختخوابی ولایت دامغان بازدید و از نزدیک با اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در این بیمارستان آشنا شد.

به گزارش مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، فرماندار و سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی را در بازدید از بیمارستان جدیدالاحداث 160 تختخوابی ولایت دامغان همراهی کردند.