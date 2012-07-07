به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری صبح شنبه در کارگروه گردشگری استان همدان، اظهار داشت: مجموعه گردشگری باغ شهر آفتاب مریانج به ‌عنوان پروژه عظیم گردشگری به مساحت 94 هکتار در یک کیلومتری غرب همدان و در محدوده شهر مریانج در سال 85 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

وی با بیان این که همدان از استعداد گسترده‌ای در زمینه جذب توریسم برخوردار است، ادامه داد: سرمایه‌گذاری در زمینه جذب توریسم ثروت و اشتغال را فراهم کرده و استان نیز از این طرح‌ها استقبال و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

طرح آمایش همدان در احداث شهر آفتاب مریانج مورد توجه باشد

معاون عمرانی استاندار همدان عنوان کرد: بروزرسانی و توجه به طرح‌های بالادستی برنامه پنجم توسعه و طرح آمایش استان همدان به منظور احداث پروژه باغ شهر آفتاب مریانج باید در طرح مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی گفت: به این منظور در ماه آینده جلساتی با شهرداری، فرمانداری و اداره کل راه شهرسازی به منظور کنترل و کارشناسی این طرح تشکیل می‌شود.

وی توان اجرایی مجموعه شهر آفتاب را خوب عنوان کرد و گفت: در این طرح به دلیل تطبیق با شرایط و آب و هوایی موجود مراکز تفریحی، رفاهی و تجاری مناسبی لحاظ شده است.

مراکز گردشگری همدان در زمینه احداث شهرآفتاب مشارکت کنند

سامری با بیان اینکه مشکل راه، حل شده و ارتباط مناسبی با استان‌های مجاور از طریق آزادراه‌‌ها ایجاد شده است، گفت: مراکز مختلف گردشگری فعال در همدان باید مشارکت‌های لازم را در زمینه احداث این مجموعه و افزایش جذب توریسم انجام دهند.

وی تاکید کرد: در این میان انجام ضوابط، مقررات و اطمینان از اتمام به موقع پروژه و انجام همزمان چند فاز از دغدغه‌های اصلی محسوب می‌شود.

وی در زمینه انجام پروژه گردشگری تاکسی‌هوایی به منظور انتقال گردشگران از فرودگاه همدان به غار علیصدر با هواپیماهای فوق سبک نیز عنوان کرد: در کارگروه با بررسی کلیات موضوع پس از اخذ مجوز از مراجع تخصصی توسط سرمایه ‌گذار و موافقت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیگیری‌های لازم در این راستا انجام می شود.

فعالیت‌های شرکت‌ سیاحتی علیصدر به بخش خصوصی واگذار می شود

معاون عمرانی استاندار همدان اضافه کرد: بر اساس مصوبه چهارم هیئت دولت آمادگی واگذاری فعالیت‌های شرکت‌ سیاحتی علیصدر به بخش خصوصی وجود دارد.

وی افزود: تمرکز بیش‌ از حد مراکز توریستی و رفاهی در محور توریستی تفریحی عباس‌آباد و گنجنامه مشکلات فراوانی از جمله ترافیک سنگین را به دنبال دارد که در این راستا باید برنامه‌ریزی مناسب برای جلوگیری از وارد شدن صدمه به محیط زیست و منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

سامری با بیان اینکه کمیته اطلاع‌رسانی گردشگری در همدان از اهمیت بسزایی برخوردار است و تا کنون سه جلسه در این راستا برگزار شده، گفت: باید به تبلیغات در زمینه گردشگری به منظور جذب توریسم نیز توجه ویژه‌ای شود.