تیم ملی سپک تاکرا ایران از سد چین گذشت/ دیدار با سنگاپور در فینال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، تیم ملی مردان ایران در این پیکار حساس موفق شد حریف خود را با حساب 3 بر صفر تسلیم کند و به بازی نهایی صعود کند. تیم ایران در رقابتهای تیمی توانسته بود مقابل پاکستان، آلمان، ماکائو و برزیل به پیروزی برسد.

به این ترتیب تیم ما فردا یکشنبه برای کسب مدال طلای پیکارهای تیمی با سنگاپور روبرو خواهد شد. تیم ملی ملی سپک تاکرای مردان ایران ، در رقابتهای بخش "رگو" و" دونفره" توانست با شایستگی تمام، قهرمان سید دو دنیا شود و ضمن صعود به سری آ جهان ، مدال طلا را تصاحب کند.

اما تیم زنان کشورمان در بخش "هوپ تاکرا " مقام پنجم را تصاحب کرد و در" رگو" حذف شد . ضمن اینکه در قسمت "دونفره" به مقام مشترک سوم دست یافت .

