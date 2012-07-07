  1. ورزش
۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۷

در بخش تیمی مسابقات جهانی؛

تیم ملی سپک تاکرا ایران از سد چین گذشت/ دیدار با سنگاپور در فینال

تیم ملی سپک تاکرا ایران از سد چین گذشت/ دیدار با سنگاپور در فینال

تیم ملی سپک تاکرای مردان کشورمان روز شنبه در رقابتهای تیمی مسابقات جهانی بانکوک توانست برابر چین به برتری دست یابد و راهی فینال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، تیم ملی مردان ایران در این پیکار حساس موفق شد حریف خود را با حساب 3 بر صفر تسلیم کند و به بازی نهایی صعود کند. تیم ایران در رقابتهای تیمی توانسته بود مقابل پاکستان، آلمان، ماکائو و برزیل به پیروزی برسد.

به این ترتیب تیم ما فردا یکشنبه برای کسب مدال طلای پیکارهای تیمی با سنگاپور روبرو خواهد شد. تیم ملی ملی سپک تاکرای مردان ایران ، در رقابتهای بخش "رگو" و" دونفره" توانست با شایستگی تمام، قهرمان سید دو دنیا شود و ضمن صعود به سری آ جهان ، مدال طلا را تصاحب کند.

اما تیم زنان کشورمان در بخش "هوپ تاکرا " مقام پنجم را تصاحب کرد و در" رگو" حذف شد . ضمن اینکه در قسمت "دونفره" به مقام مشترک سوم دست یافت .

کد مطلب 1643962

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