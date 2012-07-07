"داوید سیلوا" با من سیتی برای تمدید قر ارداد وارد مذاکره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیلوای 26 ساله در سال 2010 با انعقاد قراردادی به ارزش 26 میلیون پوند از والنسیا به منچسترسیتی پیوست. این بازیکن فصل گذشته یکی از تاثیرگذارترین نفرات من‌سیتی در راه کسب نخستین قهرمانی این تیم در رقابت‌های لیگ برتر بوده است.

از قرارداد هافبک ملی پوش اسپانیا دو سال باقی مانده اما مسئولان سیتی تصمیم دارند با توجه به علاقه باشگاه رئال مادرید به جذب این بازیکن قرارداد وی را به مدت یک سال دیگر تمدید کنند.

سیلوا در گفتگو با "دیلی استار" اظهار داشت: سیتی خانه من است و واقعا از اینکه اینجا هستم خوشحالم. من به رئال مادرید فکر نمی‌کنم. به دلیل تجربه‌ای که در سیتی کسب کرده‌ام از مسئولان این باشگاه سپاسگزارم و فکر نمی‌کنم زمانی که والنسیا را ترک کردم چنین ظرفیتی برای ارائه بازی داشتم.

وی افزود: در حال حاضر در تعطیلات به سر می‌برم اما مدیرانم مشغول رایزنی با مقامات باشگاه منچسترسیتی هستند و فکر می‌کنم بزودی قراردادم را با این تیم تمدید کنم.