به گزارش خبرنگار مهر، مانوئل ژوزه ظهر امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه، ضمن بیان مطلب فوق گفت: امیدوارم بتوانم ارتباط خوبی با شما خبرنگاران برقرار کنم. یک ارتباط حرفه ای همراه با احترام دو طرفه. من همیشه رابطه خوبی با روزنامه ها و رسانه ها داشته ام و در اینجا نیز ارتباطم با رسانه ها از طریق باشگاه پرسپولیس است.

وی پس از معرفی همکارانش در کادر فنی پرسپولیس اظهار داشت: قرار بود محسن عاشوری نیز به عنوان یکی از همکاران من در این نشست خبری حضور پیدا کند. اما نیامدنش مرا سورپرایز کرد چون صبح در تمرین تیم حاضر شده بود.

مانوئل با تاکید بر اینکه در حال حاضر در تیم پرسپولیس با چالشی بزرگ روبرو هستم، تصریح کرد: چون وقت خیلی کمی داریم و فقط 13 روز دیگر تا آغاز رقابت های لیگ برتر زمان داریم محدودیت زمان یکی از مهمترین چالش های دوران کاری من است. من آمده ام در پرسپولیس تحول ایجاد کنم اما همانطور که گفتم مهمترین مشکل ما در حال حاضر زمان است.





وی در همین خصوص افزود: ما باید یک ماه یا 45 روز پیش برای شروع کارمان اینجا بودیم. اما در حالیکه 15 روز تا آغاز لیگ مانده کار خود را شروع کردیم. باید تیمی را بسازیم و موفق باشیم. ما با اعتقاد قلبی آمده ایم که می توانیم مثر ثمر باشیم و تیمی را آماده کنیم که می تواند فوتبال خوبی را ارائه داده و باعث خوشحالی هوادران پرسپولیس شود. برای رسیدن به این هدف قبل از هر چیز باید برنده شویم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: با توجه به وقت کمی که داریم آغاز کار ما در رقابت های لیگ برتر سخت خواهد بود. اما به هر حال ما این شرایط را برای کار در پرسپولیس پذیرفته ایم بنابراین از حداکثر توان خود استفاده خواهیم کرد. در حال حاضر مهمترین چیز این است که ذهن بازیکنان برای اینکه تیمی جنگنده و توانمند داشته باشیم با با ما یار باشد.



ژوزه در پاسخ به اینکه آیا فکر نمی کنید شناخت نداشتن شما از بازیکنان پرسپولیس و در مجموعه فوتبال ایران چالش بزرگ دیگری پیش رو دارید، گفت: همانطور که در یک کشور جدید کار می کنیم ما خیلی خوب وضعیت فوتبال آن کشور را نمی شناسیم اما وضعیت فوتبال جهان را به خوبی می شناسیم و باید بگوییم که زبان فوتبال جهانی و یکسان است.

وی گفت: ما با توجه به محدودیت زمانی که داریم سعی می کنیم بیشترین اطلاعات را به دست آورده و با فوتبال ایران آشنا شویم. اما باید بدانیم فوتبال در لحظه جاری است و آنچه در گذشته اتفاق افتاده و یا در آینده اتفاق می افتد مهم نیست. من 36 سال به عنوان مربی در کشورها و تیم های جهان کار کردم و بازیکنان زیادی را زیر نظر داشته ام و تجربیات زیادی در این خصوص به دست آورده ام. بازیکنان پرسپولیس باید هرچه سریعتر در خصوص آنچه ما از آنها می خواهیم آموزش ببینند ضمن اینکه تاکید می کنم ما از کار کردن ترسی نداریم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: کسی که از کار می ترسد مانند کسی است که برای حفاظت از خود سگی بخرد. اما من برای اینکه کارم را انجام دهم نیاز ندارم که کسی از من محاظفت کرده و کسی را دستاویز کنم بلکه به خودم و کار اعتقاد دارم و آماده ایم که با هر گونه چالشی مواجه شویم.

ژوزه مانوئل تاکید کرد: با آرامش و اعتماد به نفس و با این اعتقاد که می توانیم کارها را جلو ببریم کارمان را آغاز می کنیم. به هر حال باشگاه پرسپولیس به من اعتماد کرده و من به دنبال این هستم که به اعتماد آنها پاسخ مثبت بدهم.

وی گفت: بگذارید برای شما در این خصوص مثالی بزنم. در سال 2001 وقتی به مصر رفتم فقط می دانستم که این کشور تاریخی غنی داشته و فقط اهرام ثلاثه را در این کشور می شناختم اما موفق شدم در طی 8 سال کارم در مصر 20 عنوان قهرمانی را کسب کنم که 8 عنوان آن قاره ای بوده و 3 بار هم باتیم الاهلی در جام باشگاه های جهان شرکت کردم. امیدوارم همان خوشحالی و اعتباری را که در مصر به دست آورده ام در ایران نیز تکرار کنم.

مانوئل با اشاره به اینکه با حضور مربی دوازه بان ها (آرمان نگرو) ترکیب کادر فنی تکمیل می شود، گفت: من با این مربی دوازه بان ها 8 سال در الاهلی کار کرده ام و با اضافه شدن ایشان دیگر کسی به کادر فنی اضافه نخواهد شد و عاشوری تنها مربی ایرانی تیم است.

وی با تشریح رزومه کاری دستیارانش اظهار داشت: 3 سال است با "پدرو" کار می کنم و او در باشگاه‌های معتبری حضور داشته و حتی بازیکن خودم نیز بوده است. "فیدال گو" هم در الاهلی با من کار کرده و در اسپورتینگ هم نتایج خوبی را بدست آورده است. "اسکار" آنالیزور تیم نیز آرژانتینی است و در سه سال گذشته همکارم بوده. خودش می گوید دوست مارادونا بوده است، اما من نمی دانم(با خنده).

خبرنگاری در خصوص مشکلاتی که با کی‌روش، سرمربی تیم ملی ایران در سال های گذشته داشته است، سوالی را مطرح کرد، اما ژوزه با بیان این جمله که «اجازه بدهید در مورد تیم ملی صحبتی نکنم» از خبرنگاران خواست در این نشست فقط در خصوص پرسپولیس از وی سوال بپرسند.

وی در پاسخ به این پرسش که عمر مربیان در ایران کم است، ولی یکی از دلایل موفقیت شما در مصر اعتماد مدیران و داشتن فرصت بوده، آیا فکر می کنید این اتفاق در ایران هم برای شما رخ می دهد؟ وی اظهار داشت: هیچ موقع در مصر قول قهرمانی نداده بودم تنها قول داده بودم هرچه در توان دارم برای موفقیت تیم به کار ببندم. من در آفریقا و خاورمیانه مربیگری کردم و می دانم مسئولیت سنگینی در چنین کشورهایی دارم. کارم این است که تیم را بسازم.



ژوزه صحبت هایش را اینگونه ادامه داد: در سال نخست حضورم در مصر عنوانی کسب نکردم اما سال بعد تا قهرمانی در جام باشگاه های آفریقا پیش رفتم اتفاقی که پس از 14 سال رقم خورد آنجا فرصت داشتم و مدیران جواب صبر و حوصله خود را گرفتند. من در 8 سال نیز قهرمانی کسب کردم.



وی با تاکید بر این موضوع که قطعا بارها حوصله رؤسای باشگاه ها را سر برده و صبرشان ضعیف می شود، تصریح کرد: فوتبال همین است الان باید مدیران باشگاه به من اعتماد داشته و صبر و حوصله داشته باشند زیرا جرأت کردم و در این فرصت کوتاه تا آغاز لیگ به پیشنهادشان پاسخ مثبت دادم. فکر می کنم حق داشته باشم در این زمان کم از مدیران درخواست صبر بیشتری داشته باشم. قول می دهم تیم دوازدهم نشود ولی بیشتر از این فعلا قولی نمی دهم.



خبرنگاری در خصوص تلفظ نام این مربی پرتغالی از وی سوال کرد که او با لبخند گفت: خیلی ساده من را مانوئل صدا کنید، اما وقتی با اصرار بیشتری از خبرنگاران مواجه شد تلفظ صحیح نامش را مانوئل ژوزه عنوان کرد.



این مربی پرتغالی در مورد شناختش از فوتبال ایران و اینکه همیشه در دربی های کشورهای دیگر موفق بوده و هواداران پرسپولیس منتظر موفقیت برابر استقلال هستند، اظهار داشت: در خیلی کشورها بردن دربی وزن دیگری دارد و حتی برای هواداران از قهرمانی در لیگ مهمتر است، اما اصل کار ما پیروزی در لیگ است. درست است در پرتغال، عربستان و مصر توانستم چند دربی را ببرم، اما هدف اصلی من موفقیت در لیگ است.

وی اضافه کرد: در پرتغال هفت بر یک دربی را بردم که رکوردی تاریخی است. در الزمالک مصر شش بر یک فاتح دربی شدم که آن هم رکوردی بود. در عربستان از سه دربی دو دربی را مساوی کردم و یکی را بردم. امیدوارم در ایران هم این سنت ادامه داشته و تکرار شود، البته ما در لیگ سی و چهار بازی داریم دو دربی را باید کم کنیم و در سی و دو بازی حتما باید پیروز شویم. ما باید در آخرین روز لیگ بتوانیم شرایط را برای قهرمان تیم ایجاد کرده باشیم.



ژوزه همچنین افزود: دربی ها توجه همه را جلب می کنند شادی و هیجانش با دیگر دیدارها قابل قیاس نیست من می دانم این بازی در هفته ششم انجام خواهد شد و امیدوارم در آن زمان پرسپولیس در بهترین شرایط خود قرار داشته، فوتبال خوبی را ارائه کند و در نهایت آن بازی را ببرد.



خبرنگاری دیگر در مورد اینکه تیم ملی اردوهای مختلفی را در لیگ خواهد داشت و حضور 11 بازیکن پرسپولیس در تیم ملی، به این تیم ضربه نخواهد زد که سرمربی پرتغالی پرسپولیس اظهار داشت: استراتژی تیم ها ممکن است نسبت به شرایط مختلف متفاوت باشد ما تلاش می کنیم هر چه سریعتر سازماندهی خوبی را پیدا کنیم و بتوانیم چه در دفاع، چه در حمله با بازی گروهی خوب عملکرد قابل قبولی داشته باشیم. باید در مسابقات قوی باشیم و آنها را مجبورشان کنیم با ما سازگار شوند، نه ما با آنها.



ژوزه همچنین گفت: تیم های بزرگ مانند بارسا و رئال خودشان را سازگار نمی کنند آنها تیم های قدرتمندی هستند و دیگران سعی می کنند خودشان را با این تیم ها هماهنگ کنند. ما سعی می کنیم با توجه به زمان کوتاهی که در اختیار داریم شرایطمان را طوری پیش ببریم که تیم قدرتمندی داشته باشیم تا آنها از ما تبعیت کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه فصل قبل از همان هفته اول لیگ علیه سرمربی تیم شعار داده می‌شد و هواداران در این خصوص صبور نبوده‌اند، چطور شما قول قهرمانی پرسپولیس را نمی‌دهید؟ چون این سوال در طول فصل ممکن است مدام تکرار شود، گفت:‌ در فوتبال هیچگاه قول قهرمانی نمی‌توان داد چون کسی که قول قهرمانی می‌دهد فوتبال را نمی‌شناسد. من خودم که از ابتدا نمی‌خواستم بیایم اما به من پیشنهاد کار در باشگاه پرسپولیس داده شد و آ‌ن را پذیرفتم.

وی افزود: من قبول کردم تا از راندمانی که بازیکنان پرسپولیس دارند حداکثر توان و بهره را ببریم. من خودم می‌دانم اگر یک تیم بزرگ طی چند سال قهرمان نشود در هر سال حوصله هواداران آن کمتر می‌شود. به هر حال نتیجه گیری یک تیم بزرگ یک موضوع تعیین کننده است. بگذارید در این خصوص برای شما مثالی بزنم. ما وقتی به رستوران می‌رویم ابتدا باید غذا بخوریم و بعد پول آن را بدهیم و قبض بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: ما به این جا آمده‌ایم تا برای قهرمانی بجنگیم و در این راستا سعی می‌کنیم در نتایجی که می‌گیریم نوسان زیادی نداشته باشیم.

مانوئل گفت: ما می دانیم هواداران پرسپولیس مانند هواداران سایر تیم‌های بزرگ دنیا هستند و بازی در ورزشگاهی که 100 هزار هوادار برای دیدن تیم محبوب شان به آن می‌آیند بسیار زیبا و شگفت‌انگیز است. ما سعی خود را می کنیم تا تیم خوبی را بسازیم چون در نوارهای بازی‌های مختلفی که از لیگ ایران و تیم پرسپولیس دیده‌ام به این موضوع پی برده‌ام که تیم‌هایی که موفق به کسب مقام شده‌اند بهتر از بازیکنان ما نبودند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر شما قول قهرمانی نمی‌دهید پس چه قولی می‌دهید،‌ گفت:‌آیا در فوتبال حرفه‌ای قول دادن کاری را از پیش می‌برد؟ با من قرارداد بسته شده که پرسپولیس را قهرمان کنم و تمام توان خود را در این خصوص به کار خواهم برد اما قول قهرمانی نمی دهم. سعی ما بر این است که تیم سازماندهی شده داشته باشیم و به همین دلیل نیاز به کار زیاد و سخت داریم و این موضوع نیز نیاز به زمان دارد. اما مطمئن باشید در این خصوص هیچگاه ترس به خود راه نمی‌دهیم و هواداران نیز شاهد فوتبالی خوب و به روز از تیم پرسپولیس خواهند بود.

سرمربی تیم پرسپولیس با تاکید بر اینکه دوست ندارد اتفاقات فصل قبل برای این تیم تکرار شود، گفت: بازیکنان ما از شخصیت بالایی برخوردارند که حاضرند هر کاری انجام دهند تا این تیم به جایگاه واقعی خود برسد. ما شرایط بردن و قهرمان شدن را داریم و در این خصوص تمام سعی خود را خواهیم کرد. من برای رسیدن به این هدف سراغ اسم و واژه نمی‌روم و در تیم من همواره بهترین‌ها بازی خواهند کرد. ممکن است از نظر رسانه‌ها بهترین ‌ها در یک تیم بازیکنان دیگری باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مانند فصل قبل شاهد جلوگیری و محدودیت از ورود خبرنگاران و به ویژه تماشاگران بر سر تمرینات تیم پرسپولیس خواهید شد، گفت: ما نمی‌توانیم هر کاری را که در تمرینات خود انجام می‌دهیم بلافاصله از طریق تلویزیون و روزنامه‌ها شاهد آن باشیم. اگر به این شکل باشد نتیجه کارهای ما دیگر سورپرایزی برای هواداران و رسانه‌ها نخواهد داشت. البته تاکید می‌ کنم که باید حریم تیم حفظ شود و اگر تیم نیاز داشته باشد که پشت درهای بسته تمرین کند و ما تفکرات و کارهای خود را پشت درهای بسته مرور کنیم با همه احترامی که برای همه قائل هستم مجبوریم این کار را انجام دهیم.

مانوئل در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا شما با چالش جدی همچون مربیانی در کمیته فنی باشگاه پرسپولیس و یا حتی خارج از باشگاه بوده و درصدد گرفتن جای شما در صورت کسب نتایج ضعیف در هفته‌های ابتدایی لیگ هستند مواجه نیستید، گفت: من و همکارانم هنوز قرارداد خود را امضا نکرده‌ایم اما به واسطه اعتمادی که به حرف‌های سردار رویانیان و قول‌های او داریم در اینجا حاضر شده‌ایم. افرادی که نمی‌خواهند کادر فنی تیم نتیجه بگیرد ممکن است در هر جایی باشند اما باز هم تاکید می‌کنم بعد از 36 سال کار حرفه‌ای که در فوتبال انجام داده‌ام اولین بار است که قبل از امضای قرارداد در کنفرانس خبری این تیم حاضر شده‌ام. چون حرف و قول سردار رویانیان در حمایت از کادر فنی برای من محترم و معتبر است.

مانوئل ژوزه در ادامه نشست خبری امروزش در مورد فیلم هایی که از وی در اینترنت پخش شده و به بحث مشکلاتش با دوران به نمایش درآمده است، اظهار داشت: کدام مربی است که در یک برهه با تصمیمات داوران مشکل نداشته باشد. به هر جهت فشار بازی روی مربی تاثیرمی گذارد. هر مربی دوست دارد برنده باشد و ممکن است داور با یک تصمیم اشتباه شرایط را به ضرر تیم کند. البته با تجربه ای که دارم سعی می کنم بر هیجاناتم غلبه کنم اما وظیفه دارم در هر شرایطی از تیمم دفاع کنم.

وی اضافه کرد: بازیکنانم جزء بهترین ها هستند و همیشه از آنها دفاع می کنم اما اگر ببازیم من مقصرم و اگر ببریم حاصل زحمات آنها است. آنها بدانند من همیشه کنارشانم و سعی می کنم مشکلی برایشان پیش نیاید.



خبرنگاری در مورد مطلبی که امروز از قول این مربی در روزنامه ها چاپ شده بود و به این موضوع اشاره داشت که پس از انتصاب کی‌روش به عنوان سرمربی تیم ملی ایران اعلام کرده بود این مربی لیاقت حضور در فوتبال فرسوده ایران را دارد، تصریح کرد: من در مورد حضور ایشان در تیم ایران صحبتی نکردم روی سایت ها می توان همه چیز را نوشت. من یادم نمی آید که چنین صحبتی کرده باشم و واقعیت ندارد بعضی وقت ها دوستان از خودشان مطالبی را ابداع می کنند.



وی با بیان اینکه یک تیم بزرگ را برای پیروزی در مسابقات آماده می کند که استیل و هویت مخصوص به خودش را داشته باشد، ادامه داد: ما کار خودمان را به بهترین شکل انجام می دهیم پس دیگران باید خودشان را با ما هماهنگ کنند ما برای رسیدن به موفقیت از تمام ابزارهای خود استفاده می کنیم.



خبرنگار دیگری پرسید، که آیا برای حضورتان در ایران با کی‌روش مشورت کردید، که وی اینگونه پاسخ داد: من با هیچ کس مشورت نکردم، سعی کردم با وینگادا صحبت کنم که قبلا در این تیم بود، اما ایشان در چین به سر می برند و متاسفانه نتوانستم ارتباط برقرار کنم. بعد از آن با هیچ کسی صحبت نکردم. من 66 ساله هستم که 50 سال آن در فوتبال سپری شد. بعضی وقت ها به فکر و ذهن خودم اعتماد می کنم در ضمن باشگاه اطلاعات و فیلم های تیم را در اختیارم قرار داده و من به زودی شناخت کاملی از وضعیت تیم کسب خواهم کرد.



ژوزه مانوئل صحبت هایش را اینگونه ادامه داد: در حال حاضر من تلاش می کنم به بازیکنان دیگر پرسپولیس که به اردوی تیم ملی دعوت نشده اند کمک کنم تا به شرایط دعوت شدن نزدیک شوند. من به این شکل به فوتبال ایران کمک خواهم کرد. هیچ وقت هم برای تیم ملی مشکل ساز نبودم زیرا تیم ملی جلوه و نماد هر کشور است. به خودم هم اجازه نمی دهم به هیچ وجه جلوی تیم ملی صف بکشند.